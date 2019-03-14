Бренд "Чабан" представил свою продукцию на ПРОДЭКСПО-2019

Нальчик, 14 марта 2019г. Продукты бренда "Чабан", представленные Нальчикским молочным комбинатом на престижной выставке продуктов питания ПРОДЭКСПО-2019 (18+), отмечены наградами.

Грамоту лауреата международного конкурса "Лучший продукт-2019" от Минсельхоза РФ получили все новинки марки, запущенные в продажу в конце 2018 года: биокефир и биойогурт, обогащенные лактобактериями LGG, а так же сыр "Пармезан".

Интерес бизнес-участников и гостей выставки привлек стенд бренда "Чабан". Компания креативно подошла к его дизайну. Декораторы оформили стенд с использованием большого количества зелени и благородного темного дерева. Цель – передать атмосферу и показать любовь и уважение к родному региону.

Гости выставки отметили удобство стенда компании. С помощью высокотехнологичных устройств – информационных тач-панелей посетители могли получить дополнительные сведения о бренде, о продуктовой линейке и новинках, о том, что такое халяль-стандарты в молочном производстве и даже заказать продукты в интернет-магазине.

Традиционный молочный бар на стенде бренда "Чабан" в этом году представил эксклюзив: кроме коктейлей по авторским рецептам, тут было и мороженное, приготовленное с помощью жидкого азота.

На стенде были представлены не только новинки бренда – сыр пармезан, биойогурт и биокефир, которые поступили в продажу совсем недавно, но и абсолютная новинка "Чабан. Гауда Old" - благородный, выдержанный сыр премиального класса.

На стенд компании привнесли элементы вне привычного формата выставки. Так, на больших экранах транслировалось видео с бескрайними красотами Северного Кавказа, а так же впечатляющиий промо-ролик проекта CHABAN Arena. Это социально-информационный проект, запущенный брендом "Чабан" в конце 2017 года для пропаганды здорового образа жизни и поддержки профессиональных спортсменов. Проект CHABAN Arena успешно развивается и в формате он-лайн площадки, привлекая множество последователей, и представляет себя в live-формате, организуя public talks, открытые тренировки и другие инициативы с участием спортсменов-амбассадоров проекта. Ими выступают популярные северокавказские бойцы, разделяющие ценности и миссию CHABAN Arena. Подробнее об этом спортивном проекте и других инициативах бренда можно было узнать на интерактивной тач-панели.

На стенде презентовали мобильное приложение - кулинарную книгу ГОТОВИМСЧАБАН. Пользователь может скачать это приложение, навести камеру устройства на логотип "Чабан" на любом продукте и получить доступ к обширной книге видео-рецептов. Теперь готовить с продуктами бренда стало еще проще и интереснее, ведь кулинарные идеи всегда под рукой.

О бренде

В выставке ПРОДЭКСПО-2019 участвовали около 2,3 тыс. участников из разных стран, они представили свои продукты в 28 тематических разделах, которые охватывали все сегменты продовольственного рынка. Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

"Чабан" - флагманская марка Нальчикского молочного комбината. Бренд стал не просто лидером в халяльной молочной индустрии на международном уровне, но и визитной карточкой высокого качества горных продуктов Северного Кавказа.

Современное оборудование мирового уровня, с которым работают высококлассные специалисты, строгое соблюдение всех рецептур помогают донести до потребителей в продуктах под маркой "Чабан" все полезные свойства молока из горных районов Северного Кавказа.

Все продукты в линейке "Чабан" прошли сертификацию "Халяль" международным центром стандартизации и сертификации Совета муфтиев России, подтверждающий контроль производства и реализации халяльной продукции. Это гарантирует исключение канонически запрещенных компонентов, особенно тщательный отбор сырья для производства, использование в рецептуре только безопасных для здоровья ингредиентов, высокое качество контроля каждого этапа производственного процесса.

Официальный сайт компании: nmkmilk.ru

Официальный аккаунт в instagram: @chaban.rf