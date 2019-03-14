Научно-популярному историческому журналу "Родина" исполняется 140 лет

Москва, 14 марта. Научно-популярный исторический журнал "Родина" в марте отмечает 140-летие со дня выхода первого номера. Сегодня на страницах издания публикуются известные ученые, писатели и журналисты, в числе которых академик Александр Чубарьян, профессора Аполлон Давидсон и Борис Миронов, доктор экономических наук Яков Миркин и другие.

"Ежемесячный, съ картинами" журнал пришел к российским читателям через 19 лет после отмены крепостного права, в 1879 году, и за прошедшие годы пережил множество взлетов и падений.

В конце позапрошлого века издатель и книготорговец Альвин Каспери, приняв от прежних владельцев журнал с 200 подписчиками, уже через пять лет увеличил их число до 40 тыс. Стремительный подъем издания прервала революция 1917 года – почти на семь десятилетий "Родина" исчезла с журнального рынка. А вернувшись к читателям в 1989 году, на волне перестройки, быстро стала одним из самых популярных общественно-политических изданий страны.

Новый импульс развитию дал переход "Родины" в нишу научных журналов под эгидой Высшей аттестационной комиссии Минобразования РФ. А после того, как пять лет назад журнал пополнил линейку изданий "Российской газеты", начался его новый подъем. Из узкокорпоративного он превратился в исторический научно-популярный журнал для массового читателя, проявляющего интерес к вопросам отечественной истории, сочетающий в себе профессиональную научную аналитику с публицистикой. Это дало основание директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому заметить: "Родине" удалось совместить несовместимое – ВАКовскую составляющую и публицистику".

За последние годы тираж издания вырос более чем вдвое, а в 2016 году "Родина" была признана лучшим историческим журналом по версии российских издателей. Он получил Национальную премию "Лучшие книги и издательства года".

Сегодня "Родина" успешно продолжает и развивает традиции, заложенные его создателями. Миссия журнала – привлечение внимания читателей к отечественной истории, сохранение исторической памяти, объединение поколений, трансляция гуманистической позиции. Концепция журнала, выделяющая его среди изданий-конкурентов, – описывать не исторические события, а истории людей. Основной принцип редакционной политики отражен в слогане издания – "История страны в историях людей". Человек знаменитый или безвестный на крутом историческом переломе – в центре большинства материалов. Не случайно эпиграфом для журнала выбраны слова великого историографа Николая Карамзина: "Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится...".

ТАСС поздравляет коллектив научно-популярного исторического журнала "Родина" с юбилеем издания и желает творческих успехов, процветания и больших тиражей!

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