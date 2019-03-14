В УрФУ начались дни открытых дверей IT-отрасли для студентов и школьников

ТАСС, 14 марта. Более тысячи школьников, студентов и разработчиков информационных технологий принимают участие в Днях открытых дверей IT-отрасли (ПиК IT), которые стартовали в четверг в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. В течение трех дней на площадке одного из крупнейших вузов страны будут организованы мастер-классы, панельные дискуссии и посещение научных лабораторий, сообщают в пресс-службе университета.

"Пик IT" — это экспертная площадка для встречи школьников, студентов, работодателей и всех тех, кто живет в мире информационных технологий. Здесь вы откроете образовательные и карьерные возможности, сможете сформировать целостное представление о профессии и узнать о работе в IT не для айтишника", - отмечают организаторы.

На "ПиК IT" в УрФУ пройдет стендовая сессия ИТ-компаний-работодателей и институтов УрФУ. На три дня - четверг, пятницу и субботу - студенты и школьники погрузятся в мир информационных технологий. Руководители и специалисты крупнейших компаний отрасли, ученые и практики поделятся практическим и теоретическим опытом, отработают различные ситуации, расскажут о развитии продуктов, хакерских атаках, уязвимости и информационной безопасности, ответят на вопросы по ИТ предпринимательству, машинному обучению, нейронным сетям, обсудят проблемы распознавания естественного языка и многие другие.

Экспертная площадка соберет руководителей и специалистов из ряда ведущих компаний отрасли - Сбербанк, Targem Games, СКБ ЛАБ, СКБ Контур, Naumen, Яндекс, Tinkoff.ru, JetStyle, Точка, УЦСБ, Прософт Системы, X5 Retail Group, Snapchat, из НПО автоматики (предприятие ГК "Роскосмос"). В мероприятиях примут участие ученые Института математики и механики УрО РАН и нескольких институтов Уральского федерального университета. А компании НАГ, JetStyle, Targem Games, Точка, Прософт Системы, СКБ Контур и СКБ ЛАБ проведут экскурсии в свои офисы.

На "ПиК IT" (12+) также пройдет открытый чемпионат для учащихся 9–10-х классов Екатеринбурга по информатике "Авангард", где школьники покажут свои знания в индивидуальной письменной работе и сразятся в командном квизе.

О вузе

УрФУ - крупнейший в России федеральный университет, в котором обучаются 35 тыс. студентов. Вуз предлагает более 400 направлений подготовки. Является одним из ведущих вузов страны по подготовке специалистов в сфере программирования и IT. Так, в июне 2014 года в Екатеринбурге на базе УрФУ прошел студенческий командный ЧМ по программированию ACM-ICPC-2014, а в декабре 2015 года команда УрФУ стала чемпионом России по программированию, обойдя свыше 1200 команд из 254 университетов 11 стран.