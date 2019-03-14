ТАСС, 14 марта. Магнитогорский металлургический комбинат в 2018 году реализовал рекордный объем оцинкованного проката – около 1,3 млн т, сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК". Доля поставок ММК в видимом потреблении в России составляет 34%. Об этом рассказал исполняющий обязанности старшего менеджера группы продаж проката с покрытием ММК Вадим Дорофеев, выступая на проходящей в Москве 14-й Международной конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления" (18+).

По его словам, ПАО "ММК" остается крупнейшим в России поставщиком оцинкованного проката с общим объемом реализации по итогам прошлого года на уровне 1,269 млн т, что является рекордным показателем для комбината. При этом постепенно увеличиваются объемы реализации на экспортные направления и в страны СНГ. В то же время компания продолжает реализацию своей сбытовой стратегии, нацеленной на российский рынок, доля которого в структуре продаж составляет более 85%. В 2018 году на рынке России было реализовано 1,08 млн т. Доля поставок ММК в видимом потреблении РФ составляет 34%. Основными потребителями оцинкованного проката ММК в отраслевом разрезе являются строительный сектор (64%) и автомобилестроение (26%).

ММК также остается одним из крупнейших игроков на рынке проката с полимерным покрытием. В 2018 году компания реализовала 559 тыс. т соответствующей продукции, из которых 90% (500 тыс. т) было отгружено на внутренний рынок. Существенного прироста реализации – более чем на 27% – удалось достичь за счет вхождения в Группу ММК Лысьвенского металлургического завода: таким образом, производство и поставки проката с полимерным покрытием в Группе ММК теперь осуществляются с двух производственных площадок. С площадки ПАО "ММК" в 2018 году на российский рынок было направлено 270 тыс. т проката с полимерным покрытием, с площадки ООО "ММК-ЛМЗ" – 231 тыс. т. Данная продукция в основном применяется в строительной отрасли: прокат с полимерным покрытием профилируется и используется в качестве подката для производства металлочерепицы (22%), профнастила (56%) и сэндвич-панелей (7%).

Группа компаний Магнитогорского металлургического комбината производит широчайший ассортимент проката с полимерным покрытием, а оборудование Лысьвенского металлургического завода позволяет выпускать прокат с покрытиями для всех основных рыночных сегментов: от базовых продуктов до премиальных видов проката с полимерным покрытием, выпускаемых под брендами SteelArt и "Муар". В настоящее время в России ниша премиальных видов проката с полимерным покрытием находится на начальном этапе своего развития и обладает высоким потенциалом роста.

В частности, SteelArt, будучи относительно новым для российского рынка продуктом, представляет собой металлопрокат с трехслойным полимерным покрытием, который предельно точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича и других – и при этом обеспечивает несравнимо более низкую стоимость и легкость монтажа. Данный прокат обладает рядом неоспоримых преимуществ по отношению к базовому сегменту проката с покрытием: повышенная коррозионная стойкость, значительная устойчивость к механическим повреждениям, расширенные возможности в выборе металлоосновы, высокая экологичность, а также длительное сохранение декоративных свойств (гарантия – 20-25 лет). Такая продукция по качеству и экологическим показателям соответствует лучшим мировым стандартам. Области применения SteelArt очень широки: внешняя и внутренняя отделка зданий и помещений, производство лицевых деталей для бытовой техники и многое другое.

Как рассказал Дорофеев, работа ММК в 2019 году будет направлена на поддержание 100% загрузки оборудования и наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов за счет производства широкого ассортимента качественной металлопродукции, отвечающей всем потребностям современного рынка. В целях предотвращения возможной фальсификации будут продолжены совершенствование маркировки продукции, а также работа с техническими институтами в области разработки и редактирования нормативных документов, регламентирующих производство продукции из проката с покрытием. Кроме того, ММК намерен продолжить развитие системы производства "точно в срок" в связке с внедрением электронных сервисов для покупателей. Работа по этим направлениям увеличит конкурентоспособность комбината в условиях профицита мощностей на рынке.