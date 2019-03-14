В Доме экономиста 19 марта пройдет семинар "Климатические риски экономического роста"

Москва, 14 марта. 19 марта в 14:00 в Доме экономиста состоится международный семинар на тему "Климатические риски экономического роста".

С основным докладом выступит Борис Порфирьев, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.

Модератор: Александр Дынкин, президент ИМЭМО РАН, академик РАН.

В числе спикеров: Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН в Москве; Владимир Мошкало, глава офиса ЮНЕП в Москве; Игорь Башмаков, ген. директор Центра энергоэффективности – XXI век; Леонид Григорьев, главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ; Андрей Клепач, заместитель Председателя Внешэкономбанка; Василий Богоявленский, зам. директора Института проблем нефти и газа РАН, чл.-корр. РАН.

Организаторы: Международный Союз экономистов, Вольное экономическое общество России при поддержке ЮНЕП, Информационного центра ООН в Москве.

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Контакты: 495 609-07-60, nauka@veorus.ru

Адрес проведения: ул. Тверская, д. 22а, Дом экономиста