В Доме экономиста 19 марта пройдет семинар "Климатические риски экономического роста"

Москва, 14 марта. 19 марта в 14:00 в Доме экономиста состоится международный семинар на тему "Климатические риски экономического роста".
С основным докладом выступит Борис Порфирьев, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.
Модератор: Александр Дынкин, президент ИМЭМО РАН, академик РАН.
В числе спикеров: Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН в Москве; Владимир Мошкало, глава офиса ЮНЕП в Москве; Игорь Башмаков, ген. директор Центра энергоэффективности – XXI век; Леонид Григорьев, главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ; Андрей Клепач, заместитель Председателя Внешэкономбанка; Василий Богоявленский, зам. директора Института проблем нефти и газа РАН, чл.-корр. РАН.
Организаторы: Международный Союз экономистов, Вольное экономическое общество России при поддержке ЮНЕП, Информационного центра ООН в Москве.
Возрастная категория 0+
Контакты: 495 609-07-60, nauka@veorus.ru
Адрес проведения: ул. Тверская, д. 22а, Дом экономиста