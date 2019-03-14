Ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 23 на 24 марта

Москва, 14 марта. В преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, Департамент культуры города Москвы организует для жителей и гостей столицы уже ставшую традиционной "Ночь театров". В этом году акция пройдет в ночь с 23 на 24 марта.

"Ночь театров — 2019" обещает стать одним из знаковых культурных событий весеннего театрального сезона. В рамках проекта десятки театров Москвы будут работать допоздна или до самого утра. Публика сможет посетить премьерные спектакли, необычные экскурсии, иммерсивные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи.

В акции "Ночь театров" примут участие 76 театров Москвы. Среди разнообразных программ:

- "Театральная прогулка в ночи – жизнь театра после окончания спектакля", Московский академический Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;

- "Москва дословно". Спектакль студентов мастерской Миндаугаса Карбаускиса, Московский академический театр имени Вл. Маяковского;

- Лекция драматурга Валерия Печейкина "6 лет Гоголь-центру", Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя;

- Музыкально-поэтический концерт на Таганке, Московский театр на Таганке;

- "ТОТ Зеркальный". Интерактивная экскурсия с артистами по закулисью театра, Московский театр Олега Табакова;

- Встреча с создателями и актерами спектакля "Царь Федор Иоаннович", показ фильма о творчестве К.С. Станиславского, Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко;

- Экскурсия по театру с участием артистов, творческая встреча и культурный диалог с народным артистом РФ И.Л. Райхельгаузом, спектакль "Мольер. Новый Дон Жуан" студентов мастерской А. Чайковского – в Московском театре "Школа современной пьесы";

- Экскурсия по закулисью Новой сцены театра, музыкально-драматическая программа студийцев, основанная на поэзии ХХ века – в Московском театре "Мастерская П.Н. Фоменко";

- "Киплинг" – перформанс на Новой сцене театра, Театр Романа Виктюка;

- Спектакль "Щелкунчик", Детский театр эстрады.

Участники и гости Московского культурного форума, который пройдет в Манеже, смогут посетить мероприятия "Ночи театров", не покидая его площадки 23 марта.

На IV Московском культурном форуме "Год театра в России" – это не только тема для разговора, но и язык коммуникации. Архитектура и структура программы форума позаимствуют у театра драматургию, сценографию и другие способы воздействия на зрителя и слушателя.

Режиссером-постановщиком "Ночи театров" в этом году стал Художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман. Это будет театральное действо, которое развернется на всем пространстве первого этажа форума.

В программе "Ночи" выступят известные столичные театральные коллективы, среди которых: Московский музыкальный театр "Геликон-опера", Московский драматический театр на Малой Бронной, театр "Июльансамбль", Театрально-культурный центр им. Вс. Мейерхольда и др.

23 марта

21.15-21.45 Театрализованное представление "Сон в опере"

Самые известные колыбельные мирового оперного репертуара от Г. Доницетти и В. А. Моцарта до И. Дунаевского и Т. Хренникова

Не секрет, что многие зрители, приходя в оперный театр, "засыпают". Художественный руководитель "Геликон-оперы" не видит в этом ничего плохого. Ведь, может быть, именно для того и существует опера, чтобы современный человек мог иногда скрыться и тихо отдохнуть в полутемном зале театра.

В постановке принимают участие актеры Московского музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана.

23.30-00.00 Музыкальное представление Moscowboys

Режиссер-постановщик – Игорь Оршуляк.

Спектакль Moscowboys – новый жанр музыкального театра, придуманный продюсером Эльшаном Мамедовым 5 лет назад. Данному проекту нет аналогов в мире.

Четверо музыкантов: Алексей Завгородный и Павел Цветков (скрипки), Тимур Муракаев (альт) и Григорий Горячев (виолончель) танцуют, прыгают, стоят на голове, кувыркаются и при этом точно следуют музыкальной партитуре.

24 марта

0.25.-1.00 Спектакль "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана

Режиссерский дебют актрисы Екатерины Дубакиной представляют актеры Московского драматического театра на Малой Бронной.

Это пьеса о выборе, об обретении себя. Свободный человек сам выбирает дорогу, по которой идет, после испытаний осознавая, что нет ничего дороже собственной жизни.

1.35-2.00 Фрагмент спектакля по пьесе Б. Брехта "БААЛ"

Режиссер: Иван Комаров.

Баал – талантливый поэт и прожигатель жизни, опустившийся на самое ее дно и пренебрегающий социальными законами ради независимости. Постановочная команда стремилась исследовать время, в которое была написана пьеса: закончилась Первая мировая война, зародились авангардные течения XX века. Это попытка понять, может ли возникнуть и нужен ли в наше время герой, подобный Баалу, стоит ли свобода той жестокой цены, которую платят за нее вольнолюбивые люди.

Театр "Июльансамбль" (Мастерская Виктора Рыжакова).

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