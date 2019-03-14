Рыбаков Фонд учредил премию в $1 млн за лучшую реализацию идеи "Школа – центр социума"

Москва, 14 марта. Сформировать в России традицию развития социума своими руками – такую миссию поставили перед собой сооснователи Рыбаков Фонда предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков и президент фонда Екатерина Рыбакова. Об этом они заявили на пресс-конференции в ТАСС, где была представлена стратегия фонда "Школа – центр социума". Во встрече также приняли участие замминистра просвещения России Марина Ракова и президент фонда "Прообраз" Александр Рудик. Они обсудили примеры и перспективы того, как бизнес, государство и частные филантропические инициативы могут совместными усилиями улучшать социально-образовательную среду.

По словам президента Рыбаков Фонда Екатерины Рыбаковой, за три года работы по всей стране – реализации программ и проектов, а также проведения всероссийских конкурсов в области школьного и дошкольного образования – фонд пришел к новому фокусу: школа – центр социума. "Мы все связаны со школой – как родители или выпускники. Именно в школе формируется личность человека, будущего гражданина. Фактически, это точка отсчета для нашего будущего. А что делает школу хорошей? Не результаты ЕГЭ ее учеников, не техническое оснащение, не стены. Хорошей будет та школа, где создана комфортная, здоровая эмоционально среда взаимодействия всех со всеми. Именно такая среда поможет сформировать навыки договариваться, сотрудничать, созидать и творить – навыки XXI века. Важно собирать вокруг школы сообщество, куда войдут учителя, родители, ученики, благодарные выпускники, активные местные жители, предприниматели, представители местной или региональной власти. Образование – это процесс формирования образа будущего. Собирая активных деятелей вокруг школы, мы побеждаем социальную апатию, даем детям ощущение включенности в социум и перспективы, даем уникальный опыт общения и живой пример взаимодействия, мотивируем примером успешных выпускников, даем проявлять инициативу. Такие сообщества уже есть по всей стране, они своими руками преобразуют среду, в которой растут дети".

Сооснователь Рыбаков Фонда Игорь Рыбаков пояснил, что миссия фонда – формировать традицию развития социума своими руками: "Согласно социологическим исследованиям, слишком много людей – до 70% – считают, что от них не зависит жизнь их района, города, страны. Но когда человек начинает так думать, от него действительно перестает что-то зависеть. Рыбаков Фонд хочет включить мощный потенциал преобразующего действия каждого человека в нашей стране и сформировать традицию развития социума своими руками. Почему главным фокусом является школа, помимо причин, озвученных Екатериной? Лично я ужасно поздно – только в 42 года – осознал, какую определяющую роль в моей жизни сыграла школа. Она стала средой, где первые победы убедили меня, что я что-то могу. Где я получил первое признание со стороны других. Где выпускники школы рассказали мне про мир физтеха, а первый наставник влюбил меня в физику. Где сформировалась привычка, если что-то не нравится, менять это самому. И мы верим, что школа как центр социума – это идея, заслуживающая распространения. Поэтому я объявляю о том, что семья Рыбаковых учреждает ежегодную премию в $1 млн для героя, который вдохновит нас своей историей в поддержку этой концепции. Кроме того, семья Рыбаковых в течение ближайших 10 лет направит 5 млрд рублей в целевой капитал – эндаумент – Рыбаков Фонда, чтобы он стал финансово устойчивым и независимым, в том числе от нас самих".

О точках взаимодействия государства и общественных или частных образовательных инициатив рассказала заместитель министра просвещения России Марина Ракова: "Весь национальный проект "Образование" требует объединения усилий и бизнеса, и родителей, и внимания к запросам детей. Нам предстоит совершить переход от госзаказа к тому, каким мы видим ребенка, к заказу, который формулирует сам ребенок, его родители и общество. Огромное количество мероприятий национального проекта "Образование" направлено на создание образовательной экосистемы, в которой школа как самоценность окружена другими ценностями и в которой ребенок может стать успешным, здоровым и счастливым. Но усилий только государства недостаточно. Буквально в каждом значимом мероприятии проекта предусмотрено участие реального сектора экономики. В первую очередь, мы ожидаем интеллектуального участия, потому что критически важно сократить расстояние между учеником в школе и тем, что происходит в реальной экономике. Мы нацелены на создание коллегиальных органов управления в образовательных организациях, на привлечение тьюторов в образовательный процесс. Мы наберем критическую массу лучших выпускников школ, которые сейчас учатся в ведущих вузах страны и проявляют себя в исследованиях или в создании стартапов. И планируем, что эти выпускники вместе со своими наставниками будут генерировать программы для школьников и помогать им разглядеть свою жизненную перспективу, почувствовать уверенность в себе. Кроме того, мы хотим промодерировать несколько лучших практик соинвестирования в образовательный процесс, и в связи с этим я очень благодарна семье Рыбаковых, вместе с которыми мы запустим проект дистанционного повышения знаний, навыков и компетенций, в том числе 4к-компетенций, необходимых для реализации стратегии научно-технического развития страны".

Как добавила Екатерина Рыбакова, она с мужем поддержит пилотирование проекта дистанционного образования в 2019 году, который в 2020-м войдет в национальный проект "Образование".

Частные инвестиции в образование будут только расти, уверен президент фонда "Прообраз" Александр Рудик: "В образовании есть место бизнесу. Государство декларирует потребность в людях, ресурсах и решениях из области бизнеса в этом направлении. Потому что это стратегия win-win. С одной стороны, образование – одна из немногих сфер, которая не подвергалась действительно серьезному современному реформированию за последние 20 лет, причем во всем мире. Так что предпринимателю есть где проявить себя, дать ответы на современные запросы к образовательной системе. С другой стороны, образование – это большая система, которую очень трудно менять, поэтому государство заинтересовано в сотрудничестве с бизнесом. В моем инвестиционном портфеле все проекты имеют коммерческую составляющую. Среди них – крупнейший образовательный ресурс в Рунете "Мел". Не все из них одинаково успешны, есть два финансово очень удачных проекта, но результаты от своих вложений я чувствую каждый день. Образование – одно из самых благодарных направлений инвестирования, сейчас школы и университеты во всем мире включаются в борьбу за таланты, а таланты невозможны без инвестиций. Проблема, которую я вижу: люди пока не понимают, как инвестировать в образование, им надо показывать. Но бояться этого не надо".

Показывать другим предпринимателям примеры и пути развития социально-образовательной среды будут участники сети эффективных партнерств Рыбаков Фонда, о которой рассказал Игорь Рыбаков: "Мы не любим слово "объединяем". Разве объединишь мощных независимых предпринимателей? Но разделяя одни ценности, они могут синхронизировать свои усилия. Например, инициатива Рыбаков Фонда – бизнес-сообщество "Эквиум", куда вошли более 130 предпринимателей из разных городов, которые добились успеха и готовы улучшать жизнь людей вокруг. Вдохновляя друг друга, они распространяют вирус социально-преобразующего действия в своих регионах. Мы показываем примеры, создаем символы, глядя на которые другие успешные предприниматели хотят направлять свои ресурсы на развитие социально-образовательной среды. Например, самарский предприниматель Илья Руднев заразился этим вирусом и создал эндаумент в своей родной школе в селе Пестравка благодаря платформе Legacy, стал основателем бизнес-клуба "Эквиум" в Самаре и открывает ресурсный центр проекта Ментори – это инициатива Рыбаков Фонда, направленная на становление института наставничества в России. Социальная франшиза позволила предпринимателю реализовать свою потребность не только быть успешным бизнесменом, но и менять среду вокруг себя".

Рыбаков Фонд – частная филантропическая организация, основанная в 2015 году Екатериной и Игорем Рыбаковыми для влияния на социально-образовательные экосистемы.

Контакты:

Елена Морозова, директор по коммуникациям Рыбаков Фонда

e.morozova@rybakovfond.ru

+79260090336