В Пушкинском музее пройдет Фестиваль английской музыки

Москва, 14 марта. В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина состоится фестиваль английской музыки, который является частью Года музыки Великобритании и России - 2019, проводимого Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.

Даты концертов: 27 марта, 21 и 25 апреля 2019 года.

Место проведения: Главное здание ГМИИ имени А.С. Пушкина, ул. Волхонка, д.12, Итальянский дворик.

Участники фестиваля: Маркус Фарнсворт (баритон, Великобритания), Уильям Тауэрс (контратенор, Великобритания), певицы Юлия Микконен (Австрия) и Алиса Тен (Россия), известный фортепианный дуэт Людмила Берлинская и Артур Ансель (Франция), Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ), клавесинистка Ольга Филиппова и инструментальный ансамбль под руководством скрипача Романа Минца (Россия)

Начало концертов: 19:00 мск

Билеты можно приобрести на сайте (pushkinmuseum.art) и в кассах музея (ул. Волхонка, д.12). Билет на концерт также включает проход на выставку "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа". Обращаем внимание, что 27 марта и 21 апреля экспозиция музея и временные выставки открыты до 20:00, а 25 апреля – до 21:00. Просим учитывать режим работы музея и рекомендуем запланировать посещение выставки перед концертом.

Программы фестиваля представляют контрастную панораму английской музыки – от эпохи Реставрации до сегодняшнего дня. Концерт Mad songs посвящен популярному во второй половине XVII века музыкальному жанру mad songs ("безумные песни"). Интерес к этим сочинениям возник в связи с появлением нового жестокого лондонского развлечения — наблюдения за пациентами госпиталя Марии Вифлеемской, лондонской больницы для душевнобольных ("Бедлам"). В программу Mad songs вошли композиции периода расцвета жанра – песни братьев Генри Перселла и Даниэля Перселла, Генри Лоуса, Джона Экклза – а также предельно экспрессивный опыт обращения к mad songs в XX веке – "Восемь песен безумного короля" (1969) сэра Питера Максвелла Дэвиса.

Программа для двух роялей B like Britannia почти целиком состоит из российских премьер. В ней прозвучат сочинения композиторов английского музыкального Возрождения XX века Арнольда Бакса и Йорка Боуэна, "британского Орфея" Бенджамина Бриттена и, наконец, Ричарда Родни Беннетта, композитора послевоенного поколения. Слушателей ждет путешествие от импрессионизма к неоклассике и джазу, к смешению "высокого" и "низкого", столь характерному для искусства конца XX столетия.

Заключительный концерт Brave New World широко представит сочинения английских композиторов второй половины XX века и наших современников. Программу откроет российская премьера Струнного квартета № 6 Элизабет Лаченс, посвященного одному из главных героев выставки Фрэнсису Бэкону. Кроме этого сочинения будут исполнены Incipit Vita Nova Гэвина Брайерса, фортепианное трио Александра Гера и Life story лидера новой британской музыки Томаса Адеса. Завершит фестиваль одно из сочинений Бриттена —"рэп" 1936 года на слова Уистена Хью Одена из музыки к фильму Night Mail.

Возрастная категория 16+

Год музыки Великобритании и России - 2019

Год музыки Великобритании и России - 2019 продолжает серию успешных российско-британских программ – Года культуры Великобритании и России - 2014, Года языка и литературы Великобритании и России - 2016 и Года науки и образования Великобритании и России - 2017.

Программа Года музыки - 2019 основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между народами двух стран.

Цели Года музыки Великобритании и России - 2019:

- представить широкую, инклюзивную и новаторскую программу, меняющую привычное восприятие классической и современной музыки;

- предоставить возможности для профессионального сотрудничества между творческими индустриями, а также между отдельными специалистами и организациями, в том числе между агентствами и промоутерами, консерваториями и музыкальными школами и т.д.;

- способствовать укреплению взаимодействия между народами двух стран посредством культурного обмена;

- вовлечь как можно больше молодежи в образовательные и культурные мероприятия.

В основе программы Года музыки - 2019 лежит принцип культурного разнообразия. Британская музыкальная сцена будет представлена как академическими, так и современными направлениями. Широкую публику ждет разнообразная программа живых выступлений и образовательных мероприятий, а также специальных онлайн-проектов.

Продавец билетов: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина". 119019, г. Москва, ул. Волхонка, д.12. ОГРН 1037739281161

Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина: +7 499 678 34 27, press@arts-museum.ru