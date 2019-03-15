Пушкинский заповедник проведет "Дни русской культуры в Германии"

Москва, 15 марта. В марте-апреле 2019 года музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское" (Пушкинский заповедник) проведет в Берлине "Дни русской культуры в Германии" в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны". Просветительские мероприятия для детей и взрослых пройдут в Российском доме науки и культуры в Берлине.

28 марта в зале "Иван Тургенев" откроется выставка "Русский народный костюм в миниатюре". Экспозиция представит коллекцию праздничных и бытовых миниатюрных нарядов, созданных по образцам старинных русских костюмов. Экспонаты декоративно-прикладного искусства из фондов музея-заповедника публика сможет увидеть с 28 марта по 28 апреля.

В этот же день музейный кукольный театр "Петрушкина баловня" покажет посетителям с детьми спектакль "Колобок" по знаменитой русской народной сказке. Зрители примут участие в "деревенской посиделке", связанной с вечерним отдыхом девушек на селе, когда они пели, рассказывали друг другу сказки, занимались рукоделием: пряли, вязали, вышивали. По замыслу организаторов, постановка сказки в таком формате позволит гостям прикоснуться к народному быту и фольклору, ощутить себя героями и создателями истории, которая рождается с участием каждого.

Погрузиться в сказку зрителям помогут предметы русского быта в руках мастериц, становящиеся сказочными персонажами: куклы и декорации, изготовленные ремесленным центром "Михайловского" по старинным технологиям лоскутного шитья, папье-маше, верховой и кубовой набойки. В труппе театра – сотрудники музея, костюмы для которых созданы на основе фондовых коллекций.

Самое яркое мероприятие Пушкинского заповедника состоится 28 марта в 17:00. Музейный фольклорный коллектив "Пушкинская деревня" представит программу "Русские народные игры XIX века". Зрители попадут в русскую деревню и сыграют с артистами в подвижные народные игры, среди которых "Тетёра", "Растяпа", "Дударь", "Воротики", "Челнок". Каждый сможет разучить пляски "Казачок" и "Марийского" и станцевать под гармонь и живое пение.

Более 10 лет "Пушкинская деревня" объединяет сотрудников музея-заповедника, особо преданных этнографии, фольклору, псковской народной традиционной культуре. Ансамбль консультируют педагоги кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Коллектив исполняет более 70 народных песен, включая те, что были записаны в Михайловском Александром Пушкиным в 1820-е годы.

Благодаря поддержке и развитию народного театрально-драматического искусства участники ансамбля обращают зрителей к национальным истокам через творчество Пушкина и его пристальный интерес к родной русской культуре, живому народному слову, песням, обрядам, сказкам.

Возрастная категория 12+

Место проведения: Российский центр науки и культуры в Берлине

Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin

Программа:

28 марта

15:00 – Торжественное открытие выставки "Русский народный костюм в миниатюре"

16:00 – Спектакль "Колобок"

17:00 – Программа "Русские народные игры XIX века"

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 77 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org