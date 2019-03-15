ТАСС, 15 марта. Торговый дом ММК вошел в число самых успешных участников электронных торгов. Компания попала в топ-1000 успешных российских поставщиков, по версии центра электронных торгов B2B-Center, на основе исследования, проведенного среди 406 тыс. компаний. Об этом сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Список наиболее успешных российских поставщиков по итогам 2018 года составлен специальным компьютерным алгоритмом на основе ряда критериев. В топ-1000 попали поставщики с самым высоким коэффициентом побед в закупках. При этом компании участвовали как минимум в десяти торгах трех разных заказчиков. В финальном списке оказались представители основных отраслей экономики страны. ООО "Торговый дом ММК" вошло в число лучших в категории "Промышленность". Все компании-победители получили знак "Успешный поставщик" и особую электронную отметку на площадке B2B-Center.

"Самых успешных поставщиков России выбирают не наши сотрудники, а интеллектуальный алгоритм. Он анализирует объективные данные электронной площадки и обобщает их, – цитируют в управлении слова коммерческого директора B2B-Center Андрея Бойко. – Благодаря критериям отбора в список попадают только те компании, которые действительно борются за новые заказы и своих клиентов, проделывают огромную работу для развития бизнеса. Поэтому мы рады рассказать о них рынку и потенциальным заказчикам".

Центр электронных торгов B2B-Сenter – ведущая электронная торговая площадка в России для закупок и продаж в сегменте business-to-business (B2B). Услугами B2B-Center пользуются более 240 тыс. компаний.

Торговый дом ММК – уполномоченный представитель ПАО "ММК" во всех регионах России и в Республике Казахстан, основной задачей которого является реализация металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината и других предприятий Группы ММК со своих складских площадок. ТД ММК представляет собой одну из самых динамичных металлоторговых сетей в стране, в настоящее время насчитывающую 31 обособленное подразделение на территории России с охватом всех ведущих промышленных центров, а также пять подразделений в Казахстане. Со складов в России и Казахстане компания продает свыше 1,7 млн т металлопродукции в год; доля ТД ММК в продажах ПАО "ММК" на внутренний рынок составляет более 10%.

ООО "Торговый дом ММК" отмечалось наградами всероссийских конкурсов РСПМ "Лучшая металлобаза России", "Лучший сервисный металлоцентр России" и "Лучшая сбытовая сеть России".