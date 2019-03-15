Арктический совет подвел итоги работы в преддверии министерской встречи

Москва, 15 марта. 12-14 марта в Руке (Финляндия) состоялось пленарное заседание Комитета старших должностных лиц Арктического совета (АС) – финальное в период председательства Финляндии в этой организации в 2017–2019 годах. В ходе прошедших мероприятий были подведены итоги двух лет работы АС и в целом одобрены материалы, которые будут представлены министрам иностранных дел арктических стран на встрече в Рованиеми (Финляндия) 6–7 мая 2019 года. На этой же встрече председательство в АС перейдет к Исландии.

"Арктические страны работают совместно, и, как показывает практика, это дает серьезный эффект для Арктики в целом, – прокомментировал работу Арктического совета Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков. – За последние два года было реализовано много международных проектов, и Россия активно участвует в самых эффективных. Работа в международном формате будет продолжена на V Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога" (6+), который состоится 9–10 апреля в Санкт-Петербурге".

В Руке был в значительной степени согласован Стратегический план Арктического совета, первый документ подобного характера в работе АС, который позволит закрепить долгосрочные приоритеты и ключевые направления развития данной организации. Также был утвержден ряд документов для предстоящей в мае министерской сессии, предполагающих коллективные усилия по решению злободневных для арктического региона вопросов, в том числе по снижению выбросов черной сажи и метана.

Кроме того, была рассмотрена работа финансового механизма АС – инструмента поддержки проектов, который содействует реализации практических действий, необходимых для устойчивого развития Арктики. Среди них – проекты по утилизации ТБО, сокращению и полному отказу от сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) и "зеленому судоходству".

"Надеемся, что сможем продолжить с коллегами по АС предметное обсуждение вопросов развития арктического региона в расширенном составе уже через месяц в Санкт-Петербурге на площадке V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога". Рассматриваем этот Форум, к которому проявлен большой интерес за рубежом, в качестве вклада в общие усилия по формированию международного партнерства в интересах устойчивого развития Крайнего Севера и проживающих в нем людей. Результаты дискуссий, выводы, предложения и рекомендации будут, несомненно, учтены в программе предстоящего в 2021–2023 годах председательства России в Арктическом совете" – отметил по итогам мероприятия глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Арктический совет – ключевая межправительственная организация, содействующая международному сотрудничеству в Арктике по обеспечению устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Крайнего Севера. Помимо восьми стран-членов (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция) в его работе на постоянной основе принимают участие шесть организаций коренных народов (Циркумполярная конференциия инуитов, Международная ассоциация алеутов, Совет саамов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Арктический совет атабасков и Международный совет гвичинов), а также представители стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателя.

Официальный сайт Арктического совета: arctic-council.org/index.php/en/learn-more/press-room

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru