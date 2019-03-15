Александр Калинин: конкурс "Прорыв года" покажет истории успеха предпринимателей Москвы

Москва, 15 марта. Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин стал официальным амбассадором номинации "Гран-при года".

Конкурс "Прорыв года" учрежден Правительством Москвы в 9 номинациях. Одна из номинаций – "Гран-при года", которая определит масштабные реализованные проекты предпринимателей города. В ней могут принять участие представители бизнеса с самыми высокими темпами роста и развития.

"Сейчас наступило время, когда стране нужны предприниматели. Представители бизнеса не требуют денег, им, прежде всего, важно уважение к их профессии. В том числе признание и внимание со стороны общества и государства. Премия, предложенная Правительством Москвы и лично мэром Сергеем Собяниным, – это знаковая составляющая федерального проекта по популяризации предпринимательства", – отметил Александр Калинин.

Заявочная кампания конкурса для столичных предпринимателей "Прорыв года" проходит с 4 марта до середины апреля. Организатором конкурса выступает Правительство Москвы (Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы). Подать заявку и узнать подробнее о конкурсе можно на сайте PG.MBM.RU.

Главной особенностью конкурса "Прорыв года" является многоплановый выбор победителей. Итоговый результат номинантов будет складываться из динамики финансовых показателей компании, оценок коллег по предпринимательскому сообществу и голосов москвичей, оставленных на платформе "Активный гражданин".

Решение о проведении конкурса "Прорыв года" было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума Правительства Москвы в августе 2018 года.

Возрастная категория мероприятия 18+

Вы можете также получить дополнительную информацию в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по адресу: dpir-press@mos.ru