Москва, 15 марта. На юбилейной церемонии награждения Russian Hospitality Awards - 2018 присутствовали 350 гостей: 200 главных представителей отелей, 20 гостиничных управляющих компаний, 20 представителей международных сетей, 15 СМИ, 15 членов жюри, 5 девелоперских компаний, 70 представителей партнеров проекта.

В финал юбилейного проекта вышли отели в 24 номинациях, что составило 48% сетевых и 52% авторских мест размещения. Наибольшее количество финалистов являлись представителями Южного федерального округа (22 %) и Центрального федерального округа (28%). На церемонии также были представлены отели из Северо-Западного федерального округа (18%), Приволжского федерального округа (12%), Сибирского федерального округа (10%) и др.

Победителями Russian Hospitality Awards - 2018 стали 22 отеля, управляющий и девелоперская компания. Из 22 отелей 9 являются сетевыми объектами и 13 - авторскими гостиницами. 50% победителей - отели Центрального федерального округа, 29% - Южного федерального округа.

Отель Villa Elena Hotel & Residences стал победителем сразу в двух номинациях: "ЛУЧШИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ 2018" и "ЛУЧШИЙ БУТИК-ОТЕЛЬ 2018". В номинации "ЛУЧШИЙ МИНИ ОТЕЛЬ 2018" набрали одинаковое количество баллов и стали лидерами два объекта размещения – "Грандъ Сова-Плёс" и "Гостинично-Развлекательный Центр "ПАРАDOX".

Церемония награждения проходила 25 февраля 2019 года в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в формате гала-ужина, при поддержке российских и международных компаний, среди которых "Еланна", F5 Service, Villeroy & Boch, Medi SPA Technology, Dr. Spiller, Evian, "ГОСТ Отель Менеджмент", "Ладога", IDCourier, Signum, Lanna Kamilina, Maxilazer, "Верность качеству", GOGI Production, ProDecor.pro, "ААА-перевод", "Мультимедиа Видеосистемы" и многие другие.

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