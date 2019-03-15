Фонд Елены Образцовой подготовил праздничную программу к 80-летию певицы

Москва 15 марта. В 2019 году отмечается 80-летие Народной артистки СССР Елены Образцовой. В связи с предстоящим юбилеем 7 июля Фондом Елены Образцовой подготовлена программа праздничных торжеств, которая реализуется в 2018-2019 годах.

Юбилейную программу 2019 года откроет гала-концерт лауреатов Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" 30 апреля в Большом зале Московской консерватории. По традиции, концерт будет благотворительный, и весь сбор будет направлен на строительского Оперного театра Консерватории.

19 мая 2019 года в дни, когда отмечается 145 лет создания Дж. Верди "Реквиема", в Большом зале Московской консерватории состоится торжественное исполнение Реквиема Дж. Верди с участием Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского под управлением Художественного руководителя и главного дирижера оркестра Народного артиста СССР Владимира Федосеева, Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, солистов – лауреатов международных вокальных конкурсов Елены Образцовой Елены Гусевой (сопрано), Юлии Меннибаевой (меццо-сопрано), Алексея Татаринцева (тенор), Михаила Петренко (бас).

5 июня в Московском концертном зале "Зарядье" состоится концертное исполнение оперы Ж. Бизе "Кармен". В партии Кармен выступит звезда мировой оперы, лауреат Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой Екатерина Семенчук.

С 6 по 13 сентября в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской филармонии пройдет XII Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. В состав жюри войдут звезды мировой оперы, российские и зарубежные менеджеры: Маквала Касрашвили, Тамара Синявская, Лариса Гергиева (Россия), Ренато Брузон, Чечилия Газдиа, Маркус Ласка (Италия), Петер Дворски (Словакия), Кристина Шеппельманн (Германия), Ричард Родзинский, Джон Фишер (США).

24 сентября в Большим зале Московской консерватории состоится гала-концерт лауреатов Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой из цикла "Золотые голоса конкурсов Елены Образцовой".

Со 2 по 15 октября пройдет молодежный образовательно-творческий проект "Оперный класс", включающий полный цикл подготовки спектакля-оперы Дж. Россини "Золушка" с последующим представлением на сцене. 15 октября в Большом зале Московской консерватории состоится гала-концерт выпускников и педагогов творческой мастерской. Музыкальный руководитель проекта – Дмитрий Корчак.

Главным событием юбилейного года станет традиционный гала-концерт "Оперный бал Елены Образцовой", который соберет 4 ноября на Исторической сцене Большого театра России звезд мировой сцены, друзей и партнеров Елены Образцовой. За дирижерским пультом в этот вечер будут сразу два дирижера – Народный артист СССР Владимир Федосеев и главный приглашенный дирижер НОВАТа, приглашенный дирижер Михайловского театра Дмитрий Корчак.

Программа праздничных торжеств поддержана Фондом Президентских грантов.

Возрастная категория 12+