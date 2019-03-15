Создатель сети "Теремок" станет послом конкурса "Прорыв года" в номинации "Гран-при"

Москва, 15 марта. Амбассадором Премии "Прорыв года" станет основатель и управляющий компании "Теремок" Михаил Гончаров.

"Я веду бизнес в Москве уже более 25 лет. Когда я узнал, что Правительство Москвы и Департамент предпринимательства объявили о конкурсе "Прорыв года", решил немедленно его поддержать и стать амбассадором. На мой взгляд, бизнес — это основа развития города, и только бизнес способен совершать прорывы и изменять нашу жизнь к лучшему. Мне очень приятно, что Правительство Москвы решило поддержать бизнес и подготовило специальные гранты для победителей. Я буду очень рад, если этот конкурс поможет открыть новые имена в бизнесе в Москве и поможет развитию новых компаний", — комментирует Михаил Гончаров.

О своем решении поддержать Премию и стать ее амбассадором бизнесмен сообщил на конференции "АМОКОНФ 2019", прошедшей 13 марта во дворце спорта "Мегаспорт".

Сеть ресторанов "Теремок" работает в формате fast casual и насчитывает более 300 ресторанов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре. За 20 лет существования "Теремок" из киосков-блинных превратился в популярный бренд ресторанов, предлагающих посетителям широкий ассортимент блюд современной русской авторской кухни.

Номинация "Гран-при года", амбассадором которой станет Михаил Гончаров, предназначена для масштабных и быстрорастущих проектов. В номинации могут принять участие компании с самыми высокими темпами роста и развития.

Заявочная кампания для столичных предпринимателей "Прорыв года" открыта с 4 марта и продлится до середины апреля. Организатором конкурса выступает Правительство Москвы. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте PG.MBM.RU.

В финале конкурса будут выбраны победители в 9 номинациях, каждая из них направлена на поиск лучших предпринимателей среди молодых бизнесменов и предпринимателей старше 55 лет, успешных мам-предпринимателей, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранных граждан, создавших бизнес в Москве. В конкурсе представлены номинации для франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами роста и развития, а также компаний, сумевших вернуться на рынок после неудачи. Предприниматели будут выбраны не только по экономическим показателям: с 29 апреля по 14 мая каждый житель Москвы сможет оставить свой голос за кандидатов на платформе "Активный гражданин". Объявление и награждение победителей в 9 номинациях пройдет в конце мая этого года.

Возрастная категория 18+

Вы можете также получить дополнительную информацию в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по адресу: dpir-press@mos.ru