Сергей Ястребов расскажет о ходе реализации нацпроекта "Экология" на общественном форуме

Москва, 15 марта. Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов выступит на Х Международном форуме "Экология". Замминистра проинформирует общественность и экспертное сообщество о работе ведомства в части реализации задач, заложенных в Национальном проекте "Экология".

Напомним, по итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Минприроды России поручено до 26 марта 2019 года подготовить предложения по уточнению состава компонентов комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, их взаимосвязи, содержанию, функциям, стоимости и прогнозу эффективности функционирования. Ведомство обязали проработать вопрос организации раздельного сбора отходов, а также обоснование достаточности мероприятий федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" для решения поставленных задач. Кроме того, Министерству поручено расширить состав мероприятий в рамках реализации проектов "Оздоровление Волги" и "Сохранение озера Байкал". Дискуссия о реализации этих федеральных проектов запланирована в рамках рабочей сессии "Государственные программы сохранения водных ресурсов России", активное участие в которой примет замминистра Сергей Ястребов.

Х Международный форум "Экология" пройдет 25-26 марта на площадке партнера форума – конгресс-парка Radisson Collection Hotel Moscow.

Партнером Х Международного форума "Экология" выступило ПАО "Газпром нефть". Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения поддержала форум в статусе отраслевого партнера. ОАО "Щекиноазот" поддержало секцию "Крупнейшие промышленные загрязнители - платить или модернизировать?". Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) – партнер рабочей сессии "Внедрение наилучших доступных технологий - ключевой аспект экологической реформы". ООО "Большая Тройка" - партнер секции "Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами".

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