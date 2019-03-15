Кубок Кезеной-Ам 2019 представили на международной туристической выcтавке MITT

Грозный, 15 марта. Министерство Чеченской Республики по туризму совместно с Федерацией парусного спорта ЧР представили международную парусную регату - Кубок Кезеной-Ам - на одной из крупнейших туристических выставок мира – MITT- 2019.

Московская международная выставка MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко оценивается международным сообществом.

Чеченская Республика на главном событии в индустрии была представлена Курортами Северного Кавказа и пятизвездочными отелями. "Мы рассказывали о культурном и событийном туризме, программах и маршрутах, которые разработаны и действуют сегодня", - рассказал министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев. Он также отметил, что презентационный ролик о туристическом потенциале региона был признан экспертным жюри лучшим, заняв первое место среди 40 регионов, опередив Сахалин и Санкт-Петербург.

Ролик был снят в самых красивых местах Чеченской Республики, в том числе часть съемок проходила во время первой парусной регаты на озере Кезеной-Ам в 2017 году.

Посмотреть ролик можно на сайте Федерации парусного спорта Чеченской Республики – www.chyf.ru. Здесь же можно зарегистрироваться на Кубок Кезеной-Ам 2019, который состоится с 23 по 28 июля на одноименном озере на высоте 1870 метров над уровнем моря.

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