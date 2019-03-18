УЭХК подтвердил статус лидера производственной системы Росатома

ТАСС, 18 марта. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) назван "Лидером производственной системы "Росатом" по итогам 2018 года. Об этом сообщают в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" по результатам системного развертывания ПСР. В рейтинге 27 предприятий, участвующих в системном развертывании ПСР в прошедшем году, УЭХК занял пятое место.

"Награду генеральному директору АО "УЭХК" Александру Белоусову вручил Глава Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на Управляющем Совете ПСР Госкорпорации "Росатом", прошедшем 14 марта", - сказано в сообщении.

По итогам отчетного периода коллектив УЭХК продемонстрировал 100% выполнение бизнес-показателей, достижение количественных целей и подтверждение качественных критериев ПСР-потока и ПСР-образца. Работники УЭХК традиционно продемонстрировали высокий уровень знаний инструментов ПСР, понимание принципов и задач системы по результатам онлайн-проверки – 80,8%.

В 2018 году с целью повышения эффективности производства и отдельных технологических процессов работники УЭХК подали 14 395 предложений по улучшению, из них внедрено 13 910. В числе реализованных улучшений 36 рационализаторских предложений с общим экономическим эффектом свыше 25 млн рублей. Наибольший экономический эффект принесло предложение работников химико-металлургического цеха – более 2,5 млн рублей. Его авторы - начальник участка Юрий Скосырский и инженер-технолог Вячеслав Оплетаев.

"Системному развертыванию ПСР способствуют многочисленные инструменты мотивации, разработанные и внедренные на УЭХК. Это материальное поощрение за подачу ППУ, участие в реализации проектов, конкурсы в области рационализаторской деятельности и на лучшую малую группу, вручение отличительного знака "Лидер малой группы", - сказано в сообщении предприятия.

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.