Депутат Госдумы Николай Николаев выступит на X Международном форуме "Экология"

Москва, 18 марта. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев выступит на пленарном заседании на тему: "Приоритеты экологического развития России – проектное управление как основа государственной политики в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации". В своем докладе он уделит внимание задачам законодательного сопровождения нацпроекта "Экология".

"На наш взгляд, для того чтобы наиболее эффективно реализовать этот национальный проект, необходимо дополнительное развитие механизма государственно-частного партнерства для обустройства национальных парков и особо охраняемых природных территорий, для создания инфраструктуры экологического туризма, для реализации различных природоохранных проектов, в частности, проектов по лесовосстановлению", - считает глава комитета.

Деловая программа юбилейного форума, разработанная во взаимодействии с Минприроды России, включает комплекс дискуссионных мероприятий по всем тематическим направлениям Национального проекта "Экология", подготовленного в рамках Указа Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В обсуждении глобального трека деловой программы примут участие: заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева; председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов; председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Николай Николаев; заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов ПАО "Газпром нефть" Андрей Патрушев; председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество" Рашид Исмаилов; директор WWF России Игорь Честин.

Модератором пленарного заседания выступит первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Х Международный форум "Экология" пройдет 25-26 марта на площадке партнера форума – конгресс-парка Radisson Collection Hotel Moscow (Кутузовский просп., 2/1с1).

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