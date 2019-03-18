AFP Snow Edition впервые пройдет на курорте "Роза Хутор"

Москва, 18 марта. В марте организаторы крупнейшего в России музыкального фестиваля Alfa Future People при поддержке Альфа-Банка впервые проведут на курорте "Роза Хутор" AFP Snow Edition. Это трехдневный музыкальный фестиваль, соединивший лучшие традиции московских электронных тусовок и зимние виды спорта. Мероприятие пройдет в новом для России формате апре-ски, который включает насыщенную программу до, после и во время катаний на склонах.

Музыка

Безусловно, главный козырь AFP – это насыщенная музыкальная программа. Фестиваль пройдет под лозунгом "AFP собирает друзей", и поэтому в любое время суток можно будет потанцевать под сеты от лучших московских промогрупп и зарубежных хедлайнеров. Для любителей покататься построят три сцены на склонах. На площадке 1100 м (Горная Олимпийская деревня) раскинется масштабная сцена от Билайн - YARKO STAGE, зажигать на которой все три дня будут группировки Uppercuts (Vion Konger, Kitone, Sibir, Enzy, Basky) и Digital Emotions во главе с гигантами российской электронной сцены Samir Kuliev, Kate, Fonarev, Alexander Popov и Feel. Утром в субботу здесь же выступят Джем, Илья и Вики - ведущие "Бригады У", которые на глазах у первых катальщиков проведут утреннее шоу с приглашенными звездами. А вечером в пятницу именно на этой сцене диджеи Going Deeper дадут старт всему фестивалю. Компанию им составит зажигательный Solar Power Set от ведущих столичных DJ Дарьи Яструбицкой и Димы Кармановского.

Сцена на склоне 1600 м от Hyundai порадует гостей сетами молодых российских хаус-звезд, покоривших не только российскую, но и мировую публику. Среди них: участники "Рашн Стайл" BIICLA, Novak, Phlegmatic Dogs, Proxy и резиденты Blaze TV – Maib, Bomuzik, Aria Fredda, BassKing, Nasled & Lars, ZESKULLZ, MC 47TH. Восстановить водный баланс и зарядиться энергией солнца можно будет также на сцене 1600 м. Покорители вершины смогут не только запечатлеть свой триумф на фоне необычного арт-объекта Solar Power, но и подзарядиться: бренд предложит всем посетителям натуральный энергетический напиток с витамином D, а их гаджетам – специальные встроенные зарядки.

Любителей забраться повыше ждет сцена на самой высокой точке "Роза Хутор" - 2300 м (Роза Пик). На ней в оба дня выступят диджеи объединений Slowdance (Indigo Minds, Sexton, Toki Fuko) и BDKMV (BYKI, Gambino Sound Machine, Nazin, GMG).

Тем же, кто предпочитает более спокойный отдых, советуем посетить диджей-парад, который развернется вдоль набережной реки Мзымта. По лучшим традициям карнавалов, большую музыкальную платформу с диджеями промо-группы Grusha Music провезут сразу несколько автомобилей Hyundai. Попасть на диджей-парад смогу все желающие.

Кульминацией музыкальной части фестиваля станет выступление Chase&Status и Apashe 23-24 марта в Роза Холл. Компанию хедлайнерам фестиваля составят Zeskulls, Going Deeper и Phlegmatic Dogs. Билеты на ночную программу входят в пакетные предложения и также приобретаются отдельно.

Спорт

Курорт "Роза Хутор" уже который год подтверждает статус главного горнолыжного курорта страны и может конкурировать разве что с европейскими аналогами. Для комфортного катания здесь есть все: технологично обустроенные склоны, развитая инфраструктура, доступный прокат оборудования и квалифицированные инструкторы по горным лыжам и сноуборду. Для удобства гостей всегда работают 13 трасс общей протяженностью 102 км, 3 лыжные школы, 7 подъемников и 3 сноупарка. С таким окружением сложно не забыться и не пропустить выступление любимого артиста. Чтобы всегда быть в курсе происходящего, а также следить за уровнем своей физической активности, Samsung привезет на фестиваль новейшую модель часов Galaxy Watch Active. Устройство будет представлено в новом элегантном и тонком дизайне в 4-х цветах: нежная пудра, морская глубина, черный сатин и серебристый лед. Galaxy Watch Active поможет рассчитать эффективность тренировок, измерит частоту сердечных ритмов и напомнит, когда стоит отдохнуть, сменив спорт на музыку. Примерить и протестировать гаджет, а также получить его в подарок за активное участие в конкурсной тест-драйв программе и специальных воркаутах с профессионалами сноубординга Олей Смешливой и Артемом Пичкадзе гости смогут в Samsung Galaxy Zone на высоте 1100 м. Там же можно будет опробовать в деле мощную камеру и другие крутые фишки новой флагманcкой линейки Samsung Galaxy S10.

Отдых и развлечения

Перевести дух после сложного спуска можно будет прямо на склонах возле подъемников. На высоте 1100 м работает сцена YARKO STAGE by Beeline. Гости AFP смогут управлять ее визуальным оформлением с помощью диджитал хаба JVYARKO-beeline.ru. На экраны главной сцены можно отправить селфи, обработанные с помощью специальных ярких фильтров, или поделиться настроением со всеми, создав свои уникальные эмоджи.

Билайн будет буквально переносить людей на яркую сторону, где зимние заснеженные пейзажи разбавит максимально летний апре-ски с удобными шезлонгами, пуфами под пальмами, качелями и зонами с бесплатной зарядкой гаджетов и инфракрасными обогревателями. А еще на территории будет работать станция Анлим Change безлимитно, где можно обменять любое количество ненужных вещей на полезные аксессуары для отдыха и развлечений.

Еда и бары

Гостям курорта доступны более 60 ресторанов, баров и пабов на любой вкус и бюджет. Помимо них на территории проведения фестиваля все три дня будет действовать pop-art бар "Брояница", где можно будет согреться теплыми напитками сразу после спуска или отдохнуть на мягких пуфах. А в пятницу в вечернее время любители рассекать лед смогут покататься на катке под сеты Kush Kuhs, Vanotek, Boris Way и Shanguy.

Закрытие фестиваля пройдет на сцене YARKO STAGE by Beeline в воскресенье. Зажигательный лайв для гостей фестиваля исполнит группа "Меджикул", за чье выступление на фестивале отвечает игорная зона "Красная поляна".

Как добраться до фестиваля и где жить?

Фестиваль проходит на территории горнолыжного курорта "Роза Хутор", который находится в удобной транспортной доступности от аэропорта Сочи. Доехать можно несколькими способами: на поезде "Ласточка", на автобусе или воспользовавшись трансфером от курорта. В общей сложности дорога занимает не более 40 минут.

Для продажи доступны 5 категорий билетов: пакетные предложения VIP-Silver и VIP-Gold, включающие трехдневные ски-пассы для поднятия на склоны, а также билеты на каток и ночную программу в "Роза Холл", а также отдельные билеты на каток и в "Роза Холл".

Возрастная категория 18+

Узнать подробности, расписание и приобрести билеты можно на сайте: https://afp.ru/snowedition/