В апреле в Минске пройдет XI Международный фестиваль маркетинга и рекламы "Белый Квадрат"

Минск, 19 марта. 17-19 апреля в Минске пройдет одно из самых значимых событий индустрии креатива и коммуникаций Центральной и Восточной Европы – XI Международный фестиваль маркетинга и рекламы "Белый Квадрат" (0+).

Ежегодно в "Белом Квадрате" принимают участие представители прогрессивного профессионального сообщества из 30 стран. Программа фестиваля состоит из двух блоков: конкурса проектов, реализованных в течение года в сфере рекламы, брендинга, маркетинга, медиа, и бизнес-форума, посвященного последним трендам отрасли.

Прием конкурсных работ на "Белый Квадрат - 2019" открыт онлайн на официальном сайте adfest.by до 29 марта. Работы можно подать на 7 конкурсов – креатив, брендинг, маркетинг, креативная эффективность, digital, медиа, социальная реклама, оценивать которые будут 6 составов авторитетного международного жюри – персоны с инновационным взглядом на рекламу, у многих из которых более двухсот наград Cannes Lions, D&AD, Effie и других престижных фестивалей за креативность коммуникаций и эффективность реализованных ими проектов.

Ежегодно в конкурсах "Белого Квадрата" принимают активное участие и российские агентства, которые нередко оказываются в числе призеров фестиваля. Чьи креативные силы на "Белом Квадрате" окажутся сильнее в этом году, станет известно на церемонии награждения 19 апреля. Напомним, что шорт-листы и награды "Белого Квадрата" продолжат влиять на баллы российских агентств в 2019 году – фестиваль включен в Рейтинг креативности АКАР во всех сегментах (реклама, брендинг, digital, маркетинговые услуги), а также в Рейтинг эффективности коммуникационных агентств и Рейтинг эффективности медийных агентств. Работы агентств-победителей "Белого Квадрата" будут опубликованы на более чем 30 отраслевых ресурсах Европы и СНГ в апреле-мае в преддверии главного события мировой индустрии креатива.

Регистрация для участия в бизнес-форуме "Белого Квадрата" также открыта онлайн на официальном сайте adfest.by. К участию приглашаются владельцы бизнеса, топ-менеджеры и маркетинг-директора брендов, а также сотрудники коммуникационных и брендинговых агентств. До 23 марта действуют более выгодные условия аккредитации!

Деловая и образовательная программы фестиваля этого года максимально актуализированы эффективными маркетинговыми практиками, реально работающими сегодня на рынках Европы и СНГ, и в течение трех дней будут включать более 70 мастер-классов, дискуссионных панелей, воркшопов, семинаров, лекций от признанных мировых экспертов из 20 стран, в числе которых: Ali Rez, региональный креативный директор региона Средний Восток & Пакистан, BBDO, ОАЭ; Christoph Nann, генеральный креативный директор FCB Hamburg, Германия; Steve Colmar, исполнительный креативный директор Publicis Groupe Portugal, Португалия; David Raichman, исполнительный digital креативный директор Ogilvy Paris, Франция; Анна Луканина, управляющий партнер Depot, Россия; Jörg Riommi, генеральный креативный директор Publicis Romania & Publicis Groupe CEE, Румыния; Fernando Pérez, старший дизайнер Interbrand, Испания; Влад Ситников, генеральный креативный директор POSSIBLE Group Moscow, Россия; Yuri Uenishi, арт-директор/графический дизайнер Dentsu, Япония; Sergio Spaccavento, исполнительный креативный директор Conversion, Италия; Сергей Кожевников, креативный директор BBDO Moscow, Россия; Michał Kisielewski, digital креативный директор Publicis DWL, Польша; Folker Wrage, основатель/владелец Wrage/Antwort, Швейцария; Michelangelo Cianciosi, исполнительный креативный директор DigitalGo, Италия; Pavle Gabritchidze, digital креативный директор Leavingstone, Грузия; Дмитрий Перышков, креативный директор DDVB, Россия и другие.

Помимо насыщенных деловой и образовательной программ, организаторами фестиваля – Ассоциацией коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси – будут разработаны разнообразная экскурсионная программа для иностранных гостей и вечеринки, на которых можно будет пообщаться с коллегами из СНГ и Европы в неформальной обстановке.

Организаторы фестиваля: Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси, коммуникационное агентство "Белая Карона".

Регистрация на участие в конкурсной и деловой программах фестиваля открыта на adfest.by. По возникшим вопросам можно обращаться в Дирекцию по эл.почте konkurs@adfest.by (конкурс) и info@adfest.by (бизнес-форум).