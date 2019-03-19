В Индии состоялась выездная сессия международного проекта Росконгресса "Друзья городов"

Москва, 19 марта. В столице Индии Нью-Дели в Российском центре науки и культуры 12-15 марта прошел второй международный молодежный форум "Взгляд на будущее" (Vision for the Future), организованный индийской организацией BRICS International Forum.

В рамках данного мероприятия состоялась выездная сессия международного сообщества по обмену передовым опытом в сфере развития устойчивых городов в целях дальнейшего сотрудничества – "Друзья городов / Friends of Cities", официальный старт которому был дан в рамках Российского инвестиционного форума – 2019.

Во встрече приняли участие молодые эксперты, лидеры общественных организаций и предприниматели из 20 стран, входящие в Сеть глобального лидерства и предпринимательства. Модератором встречи выступил помощник директора по молодежной политике Фонда Росконгресс Роман Чуков, а ключевыми международными участниками стали директор по международным связям BRICS International Forum Ришабх Сетхи (Индия), директор Yayasan Aspirasi Rakyat Amalan Malaysia Нехсан Сальварадж (Малайзия), директор департамента по внешним связям и сотрудничеству Монгольской федерации работодателей Бальджинньям Чинзоригт (Монголия).

В ходе мероприятия обсуждались международный опыт и конкретные проекты для достижения устойчивого городского развития, был продолжен мозговой штурм по поводу необходимых навыков молодежи для реализации в городах будущего, начатый в Сочи на Российском инвестиционном форуме – 2019. Работа сообщества будет продолжена на Петербургском международном экономическом форуме 6-8 июня 2019 года.

"Сообщество "Друзья городов" является одним из первых международных экспертных сообществ, которые Фонд Росконгресс планирует к запуску в 2019 году в рамках международного пула молодых лидеров и предпринимателей из числа участников наших крупнейших международных мероприятий. Интерес к сообществу и проведение отдельного мероприятия на площадке наших партнеров в Индии показывают высокий потенциал идеи поиска и масштабирования наилучших практик в сфере развития устойчивых городов. Планируем и далее развивать это и другие экспертные сообщества для содействия развитию лидерства и решению задач глобальной повестки дня", – сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

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