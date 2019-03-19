Эксперты обсудили предстоящую научно-практическую конференцию по энергетике

Санкт-Петербург, 19 марта. В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей научно-практической конференции "Распределенная генерация как основа модернизации энергетики" (18+).

О главных проблемах современной энергетической отрасли и новых трендах ее развития, а также о том, что значит предстоящая конференция (https://rg-conf.ru) для отечественной энергетики, представителям СМИ рассказали заместитель председателя Комитета по контролю и Регламенту Государственной Думы РФ Михаил Романов, генеральный директор "НГ-Энерго", председатель оргкомитета конференции Андрей Рудской (https://arudskoy.livejournal.com), генеральный менеджер отдела "Генераторные установки" подразделения "Силовые Системы" "Камминз" Антон Почернин, вице-президент компании Hyundai Heavy Industries г-н Ким Мюнг Хван.

"Распределенная генерация – не альтернатива большой генерации, но существенное дополнение для оптимизации затрат всей энергосистемы, – отметил генеральный директор "НГ-Энерго", председатель оргкомитета конференции Андрей Рудской, открывая пресс-конференцию. - Это источники энергии, которые находятся в непосредственной близости к потребителю и в силу этого имеют ряд достоинств: отсутствие потерь в транспортировке энергоносителя, сглаживание пиков электропотребления, сокращение капиталовложений в решение этих проблем и так далее. Это решение для нового бизнеса, для новых объектов, где важно понимать сроки реализации и окупаемость проектов".

Тем не менее, развитие этого направления отечественной энергетики сталкивается с рядом сложностей, обусловленных несовершенством существующей законодательной базы. "У нас нет даже законодательного понятия малой или распределенной генерации, - подчеркнул Михаил Романов. - Мы планируем собрать предложения участников конференции о возможных изменениях в законодательстве России, необходимых для развития распределенной генерации, и будем обсуждать в Госдуме в какой форме эти изменения внести – в виде отдельного закона, подзаконного акта или просто уточнения формулировки существующего закона".

Между тем, важность нового тренда развития энергетики понимают как в России, так и за ее пределами. Это направление привлекает особое внимание компаний – производителей энергогенерирующего оборудования. "Россия находится на стадии энергетического перехода, - отметил Ким Мюнг Хван. – И мы можем внести свой вклад в развитие удаленных регионов страны - Арктики, Дальнего Востока, Сибири. Мы работаем над тем, чтобы наше оборудование соответствовало требованиям, необходимым для работы в сложных климатических условиях". "У компании Cummins большой опыт участия в проектах, реализуемых в сложных климатических условиях, в первую очередь в таких проектах, где необходимо оборудование, работающее на нестандартных видах энергоносителей, – тяжелом топливе, сложных газах", - заявил Антон Почернин.

Главная задача предстоящей конференции, которая состоится 11 апреля в Библиотеке им. Б.Н. Ельцина, – консолидация усилий предприятий энергетического комплекса и добывающих компаний России с целью широкого внедрения технологий распределенной генерации. В числе основных секций авторитетного форума - опыт лидеров добывающей промышленности, снижение рисков в энергетике, уменьшение затрат федеральных и региональных бюджетов на энергоснабжение за счет внедрения передовых технологий в области генерации на удаленных территориях и в Арктике, проекты в области ЖКХ и инфраструктуры, реализация проектов на свалочном газе.

Генеральный партнер конференции – ООО "НГ-Энерго" (https://www.ngenergo.ru) – один из лидеров рынка распределенной генерации в России. С 2004 года компания конструирует и создает электростанции для горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, объектов транспортной инфраструктуры и населенных пунктов, находящихся на отдаленных территориях РФ.