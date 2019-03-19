Первая детская парусная регата пройдет в Чеченской Республике

Грозный, 19 марта. В июне 2019 года в Грозном планируют провести первую детскую парусную регату в Республике – Кубок Северного Кавказа по парусному спорту имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова - и фестиваль водных видов спорта.

Министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев провел совещание с участием заместителя мэра Грозного Руслана Алисултанова и президента Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасана Хаджиева, на котором обсудили проведение первой детской парусной регаты и фестиваля водных видов спорта. Оба события запланированы на июнь 2019 года в столице региона, в акватории Грозненского моря.

Соревноваться в регате будут до 80 детей от 7 до 14 лет. Гонки пройдут на яхтах класса "Оптимист". Свое участие уже подтвердили воспитанники парусных школ Краснодара и Таганрога. Оставить заявку на участие могут представители всех детских яхт-клубов страны на сайте Федерации парусного спорта ЧР www.chyf.ru. Участие в Кубке Северного Кавказа по парусному спорту имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова бесплатное.

Также в дни проведения регаты планируется масштабный проект для жителей и гостей Северо-Кавказского федерального округа – фестиваль водных видов спорта. "Подобное мероприятие состоится в Республике впервые и объединит на одной площадке все активные виды спорта", - рассказал министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.

В рамках Фестиваля запланированы встречи с чемпионами мира и олимпийцами, мастер-классы и лекции о спорте и здоровом образе жизни, фотовыставки, концерты национальных коллективов и демонстрация спортивного оборудования.

Организаторами соревнований выступают Министерство Чеченской Республики по туризму, Мэрия города Грозного, Министерство Спорта ЧР и Федерация парусного спорта Чеченской Республики. Детская регата пройдет при поддержке Краснодарской краевой Федерации парусного спорта и лично Сергея Захарова. Также помощь в организации соревнований оказывает президент МОО "Ассоциация класса яхт "Оптимист" Владимир Любомиров. Генеральный информационный партнер Федерации парусного спорта Чеченской Республики – ТАСС.

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