В Красноярске подвели итоги деятельности партнеров и лицензиатов Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 20 марта. В Красноярске состоялась итоговая встреча руководства Дирекции Зимней универсиады-2019 с партнерами и лицензиатами Студенческих игр. Участники мероприятия подвели итоги совместной работы и поделились впечатлениями о сотрудничестве.

Во время заключительного собрания руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов отметил, насколько важна была поддержка каждого партнера и лицензиата для проведения Студенческих игр: "Генеральный партнер Зимней универсиады-2019 – компания "Норникель" – внес неоценимый вклад в подготовку к этому событию. От первого дня подготовки до заключительного момента соревнований наши коллеги и друзья из "Норникеля" вникали в каждую деталь, увлеченно работали плечом к плечу с сотрудниками оргкомитета игр, вкладывали много сил в наше общее дело. И в целом все, что мы сделали, - это благодаря вам - всем нашим спонсорам и лицензиатам. Только вы знаете, какого труда это стоило! Благодаря вам изменился город, и самое главное – меняемся мы. Спасибо за ваш профессионализм! Я уверен, это только начало".

Всего партнерами Зимней универсиады-2019 стали 12 компаний, а официальными лицензиатами – 47 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выпускающих и реализующих фирменную продукцию с символикой Студенческих игр.

Одним из центральных объектов Зимней универсиады 2019 стал горнолыжный комплекс Фанпарк "Бобровый лог" – инвестиционный объект "Норникеля". Компания вложила в подготовку фанпарка к Студенческим играм более 1,2 млрд рублей, существенно обновив его трассы, оборудование и построив ряд новых объектов. А всего в подготовку и проведение соревнований "Норникель" вложил более 2,5 млрд руб. По словам директора проектного офиса "Норникеля" Яны Гриб, после Зимней универсиады-2019 Фанпарк не только станет более удобным и безопасным для отдыха красноярцев. Здесь также можно будет проводить соревнования по горным лыжам, а в результате строительства в Фанпарке нового спортивно-тренерского комплекса – тренировки и турниры по мини-футболу и баскетболу. "Мы настроены, чтобы как можно больше жителей Красноярска, соседних регионов и гостей нашей страны могли приезжать в "Бобровый лог", – подчеркнула Яна Гриб.

Система Coca-Cola в России, в свою очередь, обеспечила во время Студенческих игр питьевой режим на всех спортивных и культурных объектах. "Сейчас мы испытываем противоречивые чувства, - рассказала лидер проекта "Универсиада-2019" системы Coca-Cola в России Ольга Суроткина. – С одной стороны, нам грустно, что все закончилось, ведь мы так долго готовились, с другой стороны – горды тем результатом, которого мы все вместе достигли".

Важность продуктивного партнерства также отметила и.о. управляющего Красноярским отделением ПАО Сбербанк Наталья Витковская. "Мы действительно патриоты своего города, патриоты своей страны. Мы очень рады, что такое событие прошло именно у нас, – сказала она. – Мы стали единой командой и на всех фронтах доказали это во время подготовки к Зимней универсиаде-2019".

Официальные партнеры Студенческих игр не только обеспечивали спонсорскую поддержку, но и активно участвовали в культурной программе Зимней универсиады-2019. Например, в Парке Универсиады были организованы развлекательные локации официальных партнеров Зимней универсиады-2019 – ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО Сбербанк, системы Coca-Cola в России, ООО "Хендэ Мотор СНГ", "SIBERIAN WELLNESS" и других.

Также на главной культурной площадке Студенческих игр, как и на спортивных объектах, красноярцы и гости города могли пробрести на память сувениры с фирменной символикой Зимней универсиады-2019 от официальных лицензиатов. Всего за время Студенческих игр было продано более 70 000 единиц фирменной продукции Зимней универсиады-2019. В частности, самыми популярными среди покупателей товарами стали: магниты, пластиковые стаканы в стиле Студенческих игр, шоколад компании "Краскон", мягкие талисманы – U-Лайки, брелоки, шапки и другие.

Говоря о лицензиатах во время итоговой встречи с партнерами Студенческих игр, руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов подчеркнул: среди них – не только крупные российские, но и красноярские компании, что особенно важно для региона. Это, например, кондитерская фабрика "Краскон", выпускающая фирменные конфеты, шоколад, мармелад и вафли Студенческих игр, и предприятие "Бирюсинка", где производят елочные шары с символикой Зимней универсиады-2019 и игрушечных U-Лаек.

Возрастная категория 0+.