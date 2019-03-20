Россия и Сингапур обсудят сотрудничество в инновационном бизнесе

Москва, 20 марта. В Сингапуре 26 марта 2019 года пройдет IV Международный деловой форум "Российско-Сингапурский бизнес-диалог" (6+). Организаторами мероприятия выступают Российско-Сингапурский Деловой Совет и Сингапурская федерация производителей при поддержке Фонда Росконгресс. Генеральным партнером форума является Государственная корпорация "Ростех". Форум способствует развитию делового партнерства между компаниями и организациями Сингапура и России, а также обмену опытом в сфере инновационного предпринимательства.

"Сингапур является одним из крупнейших инвестиционных партнеров России, а также мировым центром компетенций в области наукоемких технологий. Сейчас основные направления практического взаимодействия России и Сингапура - энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, развитие инфраструктуры, информационно-коммуникационные технологии. В то же время необходимо активно развивать кооперацию в высокотехнологичных областях", - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Участники Российско-Сингапурского бизнес-диалога обсудят взаимодействие в наиболее перспективных для сотрудничества отраслях: радиоэлектронике, технологиях умного города и интернета вещей, современных технологиях в медицине и экотехнологиях.

Мероприятие традиционно собирает около 200 заинтересованных участников из России, Сингапура и других стран, представляющих сферы государственного и муниципального управления, бизнес, общественные организации и СМИ. Российскую делегацию возглавит заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростех", председатель Российско-Сингапурского Делового Совета Николай Анатольевич Волобуев.

В рамках форума также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Российско-Сингапурским Деловым Советом.

"В прошлом году отмечалось пятидесятилетие российско-сингапурских дипломатических отношений, и к этой дате было приурочено множество событий и мероприятий. В этом году их значительно меньше. А товарооборот растет, количество деловых обменов возрастает. Вероятно, возрастет объем привлеченных из Сингапура в Россию инвестиций. Российско-Сингапурский Деловой Совет оказывает содействие российским проектам в Сингапуре и сингапурским в России. Мы и сами реализуем два амбициозных проекта – развиваем международную B2B Платформу RSTrade и Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов, созданный в Сингапуре. Подписание соглашения с Росконгрессом, уверен, откроет новые возможности развития российско-сингапурских экономических отношений и будет способствовать расширению и углублению сотрудничества в других сферах", - сказал исполнительный директор Российско-Сингапурского Делового Совета Сергей Пронин.

Участники мероприятия смогут продолжить диалог, касающийся развития сотрудничества России и Сингапура в инновационном бизнесе, в рамках Петербургского международного экономического и Восточного экономического форумов.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

www.roscongress.org

Российско-Сингапурский Деловой Совет создан в 2009 году по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ и Государственной корпорации "Ростех". В настоящее время в его состав входят 65 российских предприятий и объединений, на которых трудятся свыше полумиллиона сотрудников, его партнерами выступают около 40 иностранных предприятий и организаций. При содействии Совета созданы две исполнительные структуры – ООО "Торговый дом "РСДС" в России и Progression (S) Engineering Pte Ltd в Сингапуре, являющиеся, помимо прочего, агентами Российского и Московского экспортного центров в странах Юго-Восточной Азии.

www.rsbctrade.ru