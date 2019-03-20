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Тверские аграрии на 55% увеличат посевы льна, чтобы сохранить лидерство в ЦФО

В текущем году площадь посевов льна-долгунца составит 7,3 тыс. га

ТАСС, 20 марта. Посевы льна-долгунца в Тверской области в 2019 году увеличат на 55%, чтобы сохранить лидерство в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом 19 марта сообщил на заседании правительства губернатор Игорь Руденя.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, в 2019 году площадь посевов льна-долгунца составит 7,3 тыс. га, год назад было посеяно 4,7 тыс. га. В 2018 году по посевным площадям льна-долгунца регион занял второе место в России и первое по ЦФО.

"Особое внимание требуется уделить увеличению площади посевов льна с последующей глубокой переработкой сырья. Наша задача на ближайшие годы - обеспечить Тверской области устойчивое первое место в ЦФО, а затем и в России по площадям посевов льна-долгунца", - сказал Руденя.

В 2019 году в регионе также планируется посеять яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади 70,4 тыс. га, картофель - на 14,4 тыс. га, овощи - на 2,3 тыс. га, кормовые культуры - на 53,4 тыс. га. Всего площадь посевных площадей составит 528,6 тыс. га, из них площадь ярового сева составит 147,8 тыс. га. Весенне-полевые работы в отдельных районах региона планируют начать через месяц.

Общий объем государственной поддержки на проведение весенне-полевых работ составит 282,9 млн рублей. 

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