Югра стала лидером РФ по численности детей, занимающихся в шахматных секциях

ТАСС, 20 марта. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра вышел в лидеры среди субъектов РФ по количеству детей, занимающихся в шахматных секциях. "Сегодня во всех школах Югры созданы условия для развития шахматного образования, а это более чем 320 общеобразовательных учреждений региона", - сообщили ТАСС в Федерации шахмат Югры.

"Югра одна из первых в стране включила предмет "шахматы" в образовательный процесс. Концептуальные основы введения шахматного образования в регионе ориентированы на проект Российского Фонда "Шахматы в школе", который реализуется в России при поддержке FIDE и личном участии ее президента Аркадия Дворковича", - добавили там.

Непрерывное шахматное образование

В автономном округе выстроена система непрерывного шахматного образования. Несколько лет назад этот вид спорта плотно вошел в расписание дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также организаций дополнительного образования детей. Появились многочисленные детские турниры. А крупные чемпионаты только подогревают интерес родителей и детей.

Как рассказал ТАСС 12-й чемпион мира по шахматам, вице-президент Российской Шахматной Федерации, зампред комитета Госдумы по международным делам Анатолий Карпов, российские регионы опережают столицу в развитии детских шахмат. "В числе первых задач, которые поставила новый министр просвещения РФ Ольга Юрьевна Васильева перед министерством, стало введение шахмат в школьное обучение в качестве дополнительной или обязательной дисциплины. Надо сказать, что центр запаздывает, поскольку в регионах эти программы идут, и Югра – на одном из первых мест в стране", - отметил он.

Шахматы – в каждом поселении

По словам международного гроссмейстера, Югра стала одним из первых регионов, в которых была поставлена и исполнена задача присутствия шахмат во всех поселениях. "Начали мы с Нефтеюганского района. Губернатор [Александр Васильевич Филипенко – прим. ТАСС], увидев в этом добрый знак, распорядился, чтобы эта практика распространилась на весь Ханты-Мансийский автономный округ. Сейчас нынешний губернатор, Наталья Владимировна Комарова, вице-президент Российской Шахматной Федерации, везде отмечает, что в Югре два главных вида спорта – биатлон и шахматы", - рассказал Анатолий Карпов.



"Среди дошкольных учреждений региона проводится фестиваль-конкурс "Юный шахматист", также наше ведомство совместно с профильными органами местного самоуправления организует турнир среди детей "Белая Ладья". Ежегодно суммарно в них принимают участие более 13 тыс. югорских ребят" – добавил директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Шахматный центр России

По словам президента Федерации шахмат Югры Василия Филипенко, Югра, как шахматный центр России, задает вектор развития, и опыт региона может быть востребован другими субъектами РФ. "Каждый ребенок в нашем автономном округе может познакомиться с этой увлекательной интеллектуальной игрой, в значительной степени это заслуга главы региона Натальи Комаровой. Мы не ставим перед собой цель из всех сделать гроссмейстеров, но считаем своей миссией воспитать самостоятельное и умное поколение, и шахматы в этом помогают. Важно, что в образовательных организациях региона посещать шахматные факультативы и занятия могут дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья", - рассказал он ТАСС, добавив, что среди тех, кому доступны шахматные секции и факультативы, ребята слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие. "Шахматы у нас доступны всем", – резюмировал он.

По словам Анатолия Карпова, Югра многие годы занимает ведущее место в развитии шахмат не только в России, но и в мире. "В округе проходят и турниры претендентов, и Кубки, в 2010 году прошла блестяще организованная Всемирная Шахматная Олимпиада. Шахматная активность здесь постоянная. Это - в Ханты-Мансийске. А если взять весь автономный округ, то здесь еще масштабнее. Мой традиционный турнир [Международный шахматный турнир имени Карпова – прим. ТАСС] в этом году будет организован 20-й раз, мы под этот юбилей готовим особый состав турнира", - рассказал шахматист.

О Всемирной шахматной Олимпиаде

44-я Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в 2020 году в Ханты-Мансийске. Столица Ханты-Мансийского автономного округа – Югра примет более 3 тыс. участников соревнований, официальных лиц и гостей. Предварять крупнейшее международное событие будет Кубок мира по шахматам. Он пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 2 октября 2019 года, традиционно в нем сыграют 128 сильнейших шахматистов из более чем 50 стран мира.