Андрис Лиепа представит в Кремле вечер "Вацлав Нижинский. Бог танца"

Москва, 20 марта. 18 апреля в 19:00 на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится грандиозный вечер балета "Вацлав Нижинский. Бог танца". Вечер станет продолжением ежегодного проекта народного артиста России Андриса Лиепы "Автографы и имиджи" и будет посвящен 130-летию со дня рождения знаменитого танцовщика и хореографа, участника дягилевских "Русских сезонов" Вацлава Нижинского.

Сразу три знаменитых балета "Русских сезонов" увидят зрители в этот вечер: "Видение розы", "Послеполуденный отдых фавна" и "Шехеразаду".

Премьер Королевского театра Ковент-Гарден Вадим Мунтагиров и балерина Дарья Климентова исполнят миниатюру "Видение розы".

Скандальный шедевр Нижинского-хореографа "Послеполуденный отдых фавна", с которого началась вся современная хореография, исполнит Патрик де Бана. Всемирно известный танцовщик и хореограф, экс-премьер труппы Мориса Бежара выступит в этой партии вместе с народной артисткой России Илзе Лиепа.

Впервые в Москве Балет Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" под руководством народной артистки РФ Алтынай Асылмуратовой представит пленительную восточную сказку "Шехеразада" с восстановленными декорациями и костюмами Льва Бакста.

Партию Золотого раба исполнит победитель XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве Бахтияр Адамжан. В партии Зобеиды – солистка театра Анастасия Заклинская.

Также в этот вечер на кремлевскую сцену выйдут самые яркие звезды мирового балета:

- Юлия Махалина (Мариинский театр)

- Татьяна Мельник (Государственный Венгерский оперный театр)

- Элеонора Севенард (Большой театр России)

- Бруклин Мак (Вашингтонский балет)

- Денис Родькин (Большой театр России)

Артисты исполнят фрагменты из балетов "Весна священная", "Петрушка", "Спящая красавица", "Жизель", "Талисман" и др.

Мультимедийное оформление вечера на основе живописи Л. Бакста, А. Бенуа, Н. Рериха и редких документальных кадров, перенесет зрителей в атмосферу Парижа начала XX века, когда вся Европа сходила с ума от "Русских Сезонов" и Вацлава Нижинского.

Ведущий и режиссер вечера - народный артист России Андрис Лиепа.

Партнер проекта:

Компания SOLO. Одежда для гимнастики и танца

Официальный отель мероприятия:

INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA

Информационный партнер вечера:

Информационное агентство России ТАСС

В двух отделениях с антрактом

Возрастная категория 6+

Купить билеты: http://bit.do/nijinsky