На музыкальном фестивале "Дикая мята" выступят более 100 артистов со всего мира

Москва, 21 марта. В этом году на площадке фестиваля "Дикая Мята", который пройдет с 28 по 30 июня, помимо ранее анонсированных Primal Scream, Басты, "Мумий Тролль", Faithless и Дельфина, также выступят самые популярные музыканты новой волны русской музыки - The Hatters, Монеточка, Комсомольск, Нейромонах Феофан, Sirotkin, а также представители психоделического рока "Казускома". Об этом сообщили организаторы фестиваля. На пяти сценах фестиваля выступят более 100 артистов со всего мира.

"Первое большое выступление группы The Hatters состоялось на "Дикой мяте" три года назад, мы считаем, что открыли для фестивальной публики этот народный хардкор! - говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин. - С тех пор "Шляпники" выпустили три альбома и стали желанными гостями на всех крупнейших фестивалях страны, не один раз объехали с турами всю Россию, а на лето-осень 2019 у группы запланирован первый европейский тур".

Sirotkin – группа, выросшая из сольного проекта Сергея Сироткина. Sirotkin уже выступали на "Дикой Мяте" в прошлом и покорили зрителей своей музыкальностью и глубокой лирикой. "Видео на песни Sirotkin - это отдельный вид искусства. 5 марта вышел клип на песню "Выше домов", и, по нашему мнению, это лучшее музыкальное видео за последние несколько лет! Мы знаем, как вы ждали выступления Sirotkin, и теперь вместе с вами считаем дни до фестиваля", - комментирует продюсер фестиваля. Представители психоделического рока, группа "Казускома", выступали на разогреве у Джека Уайта, а также получили титул лучшей рок-группы 2018 года по версии Jager Music Awards.

Также Андрей Клюкин рассказал, что на фестивале будет работать пять сцен. "Самая милая из них - детская сцена. В прошлом году мы придумали эту историю и усиливаем ее, так как она пользуется бешеной популярностью. Эта сцена для настоящих рок-групп, только средний возраст участников 8-9 лет. Мы проводим отбор вместе с рок-школой Вадима Германова. А в этом году детская сцена приобрела статус международной - к нам приедут победители аналогичного конкурса из Китая, а наши юные рок-музыканты после фестиваля поедут с гастролями в Китай".

Одна из трех главных сцен "Дикой мяты" имеет клубный формат – это крытая площадка на 5000 зрителей. Тут все как в городских заведениях: сцена, рестораны, точки с мерчем, деревянный танцпол, но концерты, в отличие от обычных клубов, здесь идут почти круглосуточно. "Мы давно реализовали формат крытой сцены, подсмотрев его на фестивале Coachella, а теперь с каждым годом только усиливаем там программу и делаем сцену более комфортной. Думаю, со временем мы построим стационарный ангар. Погода в нашем регионе непредсказуема, но здесь зрители защищены и от солнца, и от дождя. В этом году на крытой сцене будет звучать рок, альтернатива и хип-хоп. Уже заявлены американец James Leg, испанец Vurro, французская группа The Blind Suns и другие. Скоро мы приступим к анонсам хип-хоп программы, а воскресный блок альтернативной музыки, который мы называем "Дикое мясо", уже почти весь анонсирован. Здесь выступят "Казускома", The Great Machine (Израиль), Radioslam (Польша), Junkyard Storytellaz (Россия), а откроет день группа "Кирпичи" с легендарным альбомом "Смерть на рейве", которому исполнилось 20 лет!" - говорит Андрей Клюкин.

Вторая основная сцена, под названием "Титана", по своим размерам и статусу претендует на главную, на ней будет представлена индимузыка, "фрешмены" и электроника (именно на ней пройдет ночной рейв). Там выступят Sirotkin, DaKooka, СОВА из Екатеринбурга, EUT из Голландии и хип-хоп дива Эрика Лундмоен. Ночью электронную историю продолжат Faithless DJ Set от основательницы знаменитой группы Faithless Sister Bliss, а также Дельфин и OLIGARKH.

На главной сцене "Сирена" выступят хедлайнеры фестиваля Баста, Primal Sсream, "Мумий Тролль", Монеточка, The Hatters и другие. "По факту у нас получается три фестиваля в одном, - говорит Андрей Клюкин. - Мультиформатная сцена "Сирена", на которой мы собираем артистов со всего мира, вторая большая сцена "Титана", посвященная инди- и электронной музыке, и третья сцена, посвященная року, альтернативе и хип-хопу".

Также не фествиале будет работать еще одна сцена он партнеров "Дикой мяты" сети "Музторг". Здесь выступят молодые и перспективные группы, которые прошли музыкальных экспертов, а также индорсеры "Музторга".

Билеты по специальной цене доступны на официальном сайте фестиваля. На 1 апреля запланировано подорожание. Сейчас взрослый билет на все три дня фестиваля можно купить за 4000 рублей, а детский - за 2000 рублей.

За три дня "Дикой мяты" посетители смогут не только увидеть выступления любимых артистов, но и посмотреть фильмы в рамках фестивальных кинопоказов, посетить творческие встречи с экспертами разных областей культуры, отправиться на книжную ярмарку и встретиться с любимыми писателями, принять участие в играх на спортивных площадках, приобрести уникальные сувениры на ярмарке хэнд-мейд продукции, поучаствовать в мастер-классах – и это неполный список.

Организаторы продумали все детали для комфортного отдыха гостей. На территории "Дикой Мяты" расположен оборудованный всем необходимым кэмпинг: бесплатные горячий душ, фонтанчики с питьевой водой, мачты освещения, современный информационный центр, где можно вызвать такси, получить расписание транспорта и заказать экскурсии. Работают более 50 ресторанов, фестивальный кинотеатр, лекторий и ярмарка с дизайнерской одеждой и украшениями. Также рядом с территорией фестиваля есть коттеджи, гостиницы, дома отдыха, номера в которых можно забронировать на сайте фестиваля.

Возрастная категория 0+

Официальный сайт фестиваля: http://mintmusic.ru/

Где: Алексинский р-н, Бунырево (140 км от Москвы)

Когда: с 28 по 30 июня 2019 года