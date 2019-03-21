Теодор Курентзис выступит в Германии с оркестром и хором MusicAeterna

Москва, 21 марта. Дирижер Теодор Курентзис представит в Кельне и Гамбурге "Реквием" итальянского композитора Джузеппе Верди в исполнении оркестра и хора MusicAeterna Пермского театра оперы и балета. Концерты включены в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии и пройдут 30 марта в Кельнской филармонии и 1-2 апреля в Эльбской филармонии в Гамбурге. Гастроли организованы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Знаменитый греческий и российский дирижер, кавалер Ордена Дружбы, восьмикратный обладатель Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Теодор Курентзис возглавит интернациональный коллектив из 100 музыкантов и 80 артистов хора, которые исполнят одно из самых знаменитых произведений концертной духовной музыки – "Реквием" (Messa da Requiem).

Оркестранты сыграют на инструментах, характерных для эпохи позднего романтизма: чимбассо – итальянском духовом инструменте, деревянных флейтах, ударных с особыми палочками. Партию сопрано, которую считают одной из вершин исполнительского мастерства, споет солистка Пермской оперы Зарина Абаева. Другие сольные партии представят европейские артисты, которые сотрудничают с крупнейшими оперными театрами мира: Эрмине Мэй (меццо-сопрано), Рене Барбера (тенор) и Тарек Назми (бас).

"Реквием", написанный в 1874 году, – единственное крупное произведение Джузеппе Верди, находящееся вне оперного жанра. По оценкам музыковедов, эта музыка является последним значимым сочинением, написанным по стандартам траурной оратории, и считается вершиной жанра. При этом с подачи немецкого дирижера XIX века Ганса фон Бюлова "Реквием" вошел в историю как "опера в церковных одеждах". Монументальная оратория с театральной драматургией и эмоциональными сольными партиями создавалась как заупокойная месса, однако сегодня ее исполняют в концертных залах чаще, чем в церквях.

В Кельне и Гамбурге публика услышит "Реквием" в редакции, подготовленной Верди для лондонской премьеры в 1875 году и считающейся окончательной.

Маэстро Курентзис работает в Пермском театре оперы и балета им. П. И. Чайковского с 2011 года, а коллектив MusicAeterna известен как один из самых передовых российских оркестров, которые специализируются на аутентичном исполнительстве.

Возрастная категория 18+

Место проведения и программа:

30 марта

Кельнская филармония, 20:00 – "Реквием" Дж. Верди (Kölner Philarmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln)

1-2 апреля

Эльбская филармония, 20:00 – "Реквием" Дж. Верди (Elbphilarmonie Hamburg, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg)

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланированы более 400 мероприятий в 77 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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