Сборная Федерации парусного спорта Чечни участвует в высшем дивизионе NSL

Грозный, 21 марта. Сегодня, 21 марта, в Сочи в акватории Черного моря стартует первый этап высшего дивизиона Национальной парусной Лиги (NSL). Впервые в соревнованиях принимает участие команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат" (Wild Division).

NSL – самые известные российские соревнования, которые собирают сильнейших и заслуженных яхтсменов страны. По правилам все участники разделены на два дивизиона: премьер и высший. Стать участником высшего дивизиона могут только отобранные команды с высоким рейтингом либо призеры премьер-дивизиона.

Как сообщили представители пресс-службы Национальной парусной Лиги: "Команда "Ахмат" (Wild Division), представляющая Чеченскую республику, получила Wild Card на участие в высшем дивизионе проекта по решению Всероссийской федерации парусного спорта, под эгидой которой проходит Лига. Основной принцип, по которому был определен обладатель Wild Card - 2019, – принцип спортивности: эта команда выиграла зимнюю серию NSL в Сочи, состоящую из 6 этапов, участие в которой приняли 18 экипажей".

Напомним, что команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики зимой 2018 года впервые приняла участие в соревнованиях NSL и сразу стала победителем зимней серии регат сезона 2018-2019. В высшем дивизионе Сборной Чечни по парусному спорту предстоит бороться в пяти этапах, которые пройдут в Сочи, Туапсе, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Гранд-финал состоится в Калининграде.

Состав Сборной ФПС ЧР: Роман Константинов, Олег Кузьмин, Александр Андрианов, Борис Кучеренко – тактик, Александр Божко – рулевой.

"В соревнованиях примут участие 25 команд, это лучшие гонщики страны, - рассказал рулевой команды "Ахмат" (Wild Division) Александр Божко. – По прогнозу, в пятницу, в первый гоночный день, ожидается сильный ветер до 15 м/с. Соревнования будут проходить три дня".

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. С 23 по 28 июля ФПС ЧР совместно с Министерством Чеченской Республики по туризму проведет международную парусную регату – Кубок Кезеной-Ам - 2019. Соревнования состоятся на высоте 1870 м над уровнем моря и соберут участников со всего мира. Партнер Сборной Федерации парусного спорта Чеченской Республики компания SeaGala - официальный дистрибьютор марки SLAM CREW в России и СНГ www.seagala.ru. Генеральный информационный партнер ФПС ЧР – ТАСС.

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