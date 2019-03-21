Федеральное агентство связи проведет XIII Спартакиаду Россвязи

Москва, 21 марта. В субботу, 30 марта, команды отрасли связи, теле- и радиокоммуникаций сойдутся на паркете и выявят лучших в турнирах по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, шахматам и в эстафете "Большие гонки".

20 апреля состоятся благотворительный детский матч "Играй в мечту" и гала-матч руководителей организаций и известных футболистов. Составы команд турнира "Играй в мечту" формируются из детей сотрудников организаций или подшефных детских домов, возраст от 7 до 12 лет. Мероприятие дает возможность каждому ребенку почувствовать себя чемпионом.

На мероприятии будет вестись онлайн-трансляция, нарезка матчей, голов и топ моментов, команды будут обеспечены формой, атрибутикой, профессиональным судейством.

Место проведения: КСК "Новая Лига", г. Москва, Сущевский вал, д. 56.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по номерам телефона +7(495) 226-85-27, +7(964) 557-70-62 или отправить заявку на электронную почту: org@cliga.ru.

Подробности на сайте cliga.ru.

Возрастная категория 0+

Вход для гостей и болельщиков свободный