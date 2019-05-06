В Москве состоится форум "Российско-китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и роста"

Москва, 6 мая. В конгресс-центре гостиницы Балчуг в честь 70-летия дипломатических отношений РФ и КНР 16 мая состоится форум "Российско-китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и роста", на котором высокие представители власти и представители бизнеса России и Китая обсудят развитие отношений между странами, обсудят существующие тенденции и расскажут о нишах для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений.

Форум "Российско-китайский диалог. 70 лет: точки сопряжения и роста" - это первое мероприятие, которое состоится в рамках 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Площадка форума объединит топ-25 экспертов в области российско-китайских деловых отношений, более 300 высоких представителей органов государственной власти и крупного бизнеса из обеих стран и других участников.

Цели форума - оказание помощи российскому бизнесу в реализации проектов с китайскими партнерами и на территории КНР, создание новых совместных проектов между Россией и Китаем в области торговли, привлечение инвестиций в российский бизнес, повышение эффективности российско-китайских деловых кругов.

Приглашенные гости: Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Ли Цзинюань, губернаторы Московской, Орловской, Смоленской, Владимирской, Брянской, Ульяновской областей; Хабаровского, Алтайского, Новосибирского и Забайкальского краев, глава Республики Башкортостан, президент Татарстана, представители правительства Москвы, представители партий Единая Россия, Деловая Россия, Опора России, ОНФ, представители Газпромбанка, Райффайзенбанка, Сбербанка, Альфа-банка, Евразийского банка, банка Открытие ВТБ, Skolkovo, компаний Canon, BBDO, China construction, Huawei, CITIC Telekom, (Стивен Ху), Dong Feng, Alibaba и другие.

Организует форум Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей и Российский Союз Молодежи. Среди приглашенных гостей руководители органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней РФ и КНР, специальные представители институтов развития предпринимательства, финансовых институтов РФ и КНР, малого, среднего и крупного бизнеса двух стран, заинтересованных в развитии делового сотрудничества.

В рамках деловой программы состоятся деловой завтрак, пленарная сессия и секции по направлению ведения российско-китайского торгово-инвестиционного и инновационного бизнеса.

Возрастная категория 18+

Узнать условия участия и зарегистрироваться можно на сайте или по электронной почте: info@dialog2019.ru.