В индустриальном парке ММК введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей

ТАСС, 6 мая. В индустриальном парке ММК построен и введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей. Как сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", объект создан в соответствии с подписанным полгода назад трехсторонним соглашением о сотрудничестве между ООО "ММК-индустриальный парк", ООО "Завод металлургических раскислителей" и АНО "Агентство инвестиционного развития Челябинской области".

Проект реализован на площадке индустриального парка ММК (Магнитогорск, Челябинская область). В новое производство на первом этапе ООО "Завод металлургических раскислителей" инвестировало 70 млн рублей, создав при этом 30 новых рабочих мест. "Продукция завода уникальна, производится на основе собственного ноу-хау и применяется для первичного раскисления на выпуске металла из сталеплавильных агрегатов, на установках доводки металла и на агрегатах печь-ковш. Объем производства составляет до 10 тыс. т раскислителей в год. Поставки готовой продукции завода нацелены как на отечественный рынок, так и на экспорт, в частности, в страны СНГ, Европы и Азии", - сказано в сообщении управления.

Агентство инвестиционного развития Челябинской области отмечает, что проект является примером промышленной кооперации между инновационными предприятиями и флагманами региональной экономики. Подобное сотрудничество позволяет повысить эффективность производственных процессов, способствует диверсификации экономики Челябинской области и созданию новых рабочих мест.

Об индустриальном парке

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 га, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью: здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. "ММК-Индустриальный парк" прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли РФ, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот - обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке находятся 26 резидентов. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО "ММК" приняло решение о софинансировании проектов, реализуемых резидентами ООО "ММК-индустриальный парк".

Завод металлургических раскислителей – дочернее предприятие компании "Торговый дом ТМЗ", производит и поставляет раскислители для стали на рынки России, СНГ и Восточной Европы с 2015 года. Все раскислители имеют собственное ноу-хау. На предприятии созданы инженерное подразделение и R&D (Research & Development – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, НИОКР – прим. ТАСС) центр.