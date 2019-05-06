В железнодорожный цех Медногорского медно-серного комбината поступил новый локомотив

ТАСС, 6 мая. В железнодорожный цех Медногорского медно-серного комбината (ММСК, предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, Медногорск, Оренбургская область) поступил новый тепловоз серии ТЭМ2Н-УГМК, собранный на другом предприятии УГМК - Шадринском автоагрегатном заводе (ШААЗ, Курганская область).

ШААЗ выпускает ТЭМ2Н-УГМК с начала 2018 года. Глубоко модернизированный шестиосный односекционный локомотив мощностью 1200 л.с. предназначен для выполнения маневровой и технологической работы на промышленных предприятиях.

"В работе тепловоза электроника контролирует работу всех его систем, узлов и агрегатов. Процессами машинист управляет с помощью установленных перед ним двух пультов с жидкокристаллическими сенсорными дисплеями. Конструкция локомотива позволяет при необходимости заглушить основной двигатель и переключиться на малое дизельное оборудование, которое обеспечит питание цепей освещения и микроклимат в кабине машиниста. Это позволяет существенно сократить общий расход топлива и уменьшить расходы на обслуживание за счет значительной экономии моторесурса основного двигателя", - сказано в сообщении.

Среди существенных плюсов нового локомотива специалисты также отмечают автоматизацию системы пожаротушения, которая дополнилась голосовым оповещением, и увеличение количества дверей капота, что облегчает его обслуживание. Для удобства машиниста в кабине за счет дополнительного остекления увеличен обзор, сделана дополнительная шумоизоляция, установлены холодильник, кондиционер и микроволновка.

"Новый ТЭМ2Н-УГМК прибыл весьма кстати, буквально на днях мы отправили на списание локомотив ТЭМ2-2506 1982 года выпуска, исправно отслуживший на комбинате свой срок. Ремонтировать или модернизировать его не имеет смысла, лучше эти средства направить на приобретение новой техники, что и было сделано", – рассказал начальник железнодорожного цеха Денис Карасев.

Новый тепловоз стал уже пятым, прибывшим на Медногорский медно-серный комбинат по программе обновления локомотивного парка. В период с 2014 по 2018 год были модернизированы четыре локомотива, которые в настоящее время задействованы для осуществления перевозок грузов и сырья на территории предприятия. Еще один тепловоз ТЭМ2Н-УГМК ММСК планирует приобрести в 2020 году.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).