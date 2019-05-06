Более 20 экспертов выступят на V Семейном финансовом фестивале 18 мая в Москве

Москва, 6 мая. Лекции, финансовые игры, квесты и мастер-классы, направленные на мотивацию к разумному финансовому поведению и ответственному отношению к личному и семейному бюджету, будут организованы на V Семейном финансовом фестивале 18 мая в Москве.

В рамках деловой программы состоятся выступления более 20 ведущих финансовых экспертов. Для взрослой аудитории в локации "Университет" пройдут лекции, деловые игры и public talk. Участникам расскажут о том, как грамотно распоряжаться деньгами, избавиться от вредных финансовых привычек и установок, разговаривать в семье о деньгах, обрести финансовую свободу, приумножить личные сбережения, правильно пользоваться банковскими картами, рассрочками и кэшбэком.

Среди спикеров:

- Анастасия Веселко — эксперт по личным финансам, автор проекта "Девушка с деньгами";

- Анна Зеленцова — стратегический координатор Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации";

- Гузелия Имаева — генеральный директор Аналитического центра НАФИ;

- Сергей Макаров — заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, эксперт по личному финансовому планированию;

- Екатерина Марцукова — руководитель отдела анализа банковских услуг финансового макетплейса "Банки.ру" и многие другие.

Для подростков будет организован молодежный лекторий в локации "Школа". Ребятам расскажут о том, как выбрать будущую профессию, начать зарабатывать до 18 лет, как выстроить финансовые отношения с родителями.

Всего в программе фестиваля запланировано более 80 различных активностей для детей и взрослых. Участие в фестивале бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте.

Возрастная категория 6+