Дополнительная прибыль Калининской АЭС в апреле составила более 754 млн рублей

ТАСС, 7 мая. В апреле 2019 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 2,474 млрд кВтч электроэнергии, перевыполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 107,6%. В энергосистему отпущено 2,342 млрд кВтч электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - 85,91% (при плане 79,86%). Таким образом, дополнительная выручка составила более 754 млн рублей.

Всего по состоянию на 6 мая 2019 года энергоблоками Калининской АЭС с начала года выработано 10,206 млрд кВтч электроэнергии, в энергосистему отпущено 9,687 млрд кВтч. Калининская атомная станция обеспечивает более 81,51% суммарного объема выработки электроэнергии Тверской области.

В апреле среди важных для безопасности АЭС мероприятий необходимо отметить проведение двух противоаварийных тренировок, а также Всемирного дня охраны труда. Кроме того, завершена ремонтная кампания на энергоблоке №2.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

В 2018 году Калининская АЭС выработала 35,187 млрд кВтч электроэнергии, что стало рекордом за всю историю эксплуатации атомных станций России.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.