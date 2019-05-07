В дни празднования Победы МХАТ им. Горького представит две постановки

Москва, 7 мая. Одной из главных тем МХАТ им. Горького как национального театра является тема исторической памяти. В апреле прошла премьера спектакля Руслана Маликова "Последний герой" (12+) о забытых офицерах советской армии. 19 мая с участием заместителя художественного руководителя МХАТ Захара Прилепина состоится презентация его книги "Некоторые не попадут в ад" (16+). Планируется спектакль "Шахтерская дочь" (16+) по поэме Анны Ревякиной о трагических событиях на Донбассе. Началась работа над постановкой с рабочим названием "Женщины Есенина" (16+).



Ко Дню Победы приурочены сразу два спектакля, связанные с темой исторической памяти.

8 мая в 19:00 в МХАТ им. Горького состоится премьера спектакля Сергея Пускепалиса "Последний срок" по одноименной повести Валентина Распутина. В 1977 году этот текст в авторской инсценировке был поставлен в тогда еще едином МХАТ им. Горького. Именно с этого спектакля началась театральная слава Распутина. Сегодня вроде бы частные события из жизни большой деревенской семьи мы видим через призму событий 1991 и 1993 годов. Сам писатель считал своей главной книгой именно это произведение: оно о кризисе современного ему поколения, о кризисе семьи, о начале безвременья и, метафорически, о конце истории. В то же время режиссер спектакля предъявляет зрителю нового Распутина – яркого, искрящегося юмором, любующегося деревенским миром, прозревающего в неизбежности умирания ростков жизни вечной.

Возрастная категория 12+

9 мая в 18:30 в МХАТ им. Горького состоится поэтический спектакль "Бессмертные строки", посвященный Дню Победы. Артисты и руководители театра прочитают стихи поэтов-участников Великой Отечественной войны: О. Берггольц, В. Гончарова, С. Гудзенко, И. Дегена, Ю. Друниной, М. Светлова, Б. Слуцкого, фрагменты из поэмы И. Твардовского "Василий Теркин". Перед началом спектакля перед входом в здание театра будут работать полевая кухня и играть военный оркестр Росгвардии. У главного входа и у входа в партер будут выставлены почетные караулы.

Возрастная категория 12+

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