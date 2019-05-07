Ко Дню Победы приложение "Мосгорпасс" запустило специальную экскурсию

Москва, 7 мая. Россия 9 мая будет отмечать 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В рамках празднования по всей стране пройдет ставшая уже традиционной акция памяти "Бессмертный полк". Накануне памятной даты в мобильном приложении для пассажиров общественного транспорта "Мосгорпасс" появилась еще одна экскурсия.

Экскурсия познакомит пользователей с московскими бульварами, проспектами и улицами, носящими имена победоносных маршалов. Приложение расскажет о 16 полководцах, среди которых Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Семен Тимошенко и другие.

Например, мало кто знает, что в прошлом проспект Маршала Жукова назывался Новохорошевским шоссе, так как является продолжением Хорошевского шоссе. И только в 1974 году эта улица была переименована в честь Георгия Жукова - Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, участника Гражданской войны, командующего советскими войсками в Монголии при разгроме группировки японских войск в районе реки Халхин-Гол. В 1941 году Георгий Жуков командовал Ленинградским и Западным фронтами, а 8 мая 1945 года принял капитуляцию нацистской Германии. Также пользователи приложения узнают, что до 1978 года улица Маршала Василевского называлась 5-й улицей Октябрьского Поля и Новой Бодрой улицей, а на месте Бульвара Рокоссовского существовал сквер без названия с проездами по обеим его сторонам.

Приложение поможет больше узнать о военной истории России, мужестве советского народа и его подвигах на фронтах Великой Отечественной войны.

Навигатор "Мосгорпасс" позволяет строить маршруты передвижения по городу и выбирать оптимальный в зависимости от времени поездки, ее стоимости и вида транспорта. В приложении можно найти расписание, узнать время прибытия транспорта, отслеживать его перемещение в реальном времени. Здесь можно пополнить "Тройку" и получить билет на автобусы-шаттлы, которые курсируют к Москва-Сити из нескольких районов города. Скачать приложение можно в официальных магазинах App Store и Google Play.

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