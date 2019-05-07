VI Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС пройдет в Москве 16-19 сентября

Москва, 7 мая. В Москве 16-19 сентября пройдет VI Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС. В Конференции БРИКС 2019 года на тему "10 лет успешного сотрудничества: итоги и перспективы" примут участие руководители конкурентных ведомств стран БРИКС, Западной и Восточной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, государств-участников СНГ и Евразийского экономического союза, международных организаций и интеграционных объединений (ОЭСР, ЮНКТАД, ЕС), представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации, научных кругов, а также центрального аппарата и территориальных органов ФАС России.

Ключевыми мероприятиями конференции станут:

Пленарное заседание 1: "Развитие конкурентной политики и законодательства в странах БРИКС", посвященное актуальным вопросам изменения антимонопольного законодательства, а также развитию конкурентной политики и антимонопольного регулирования в странах БРИКС. Заседание состоится 18 сентября, 11:00-12:30.

Пленарное заседание 2: "БРИКС: сотрудничество и формирование глобальной конкурентной политики", в ходе которого участники сессии обсудят достижение сотрудничества антимонопольных органов БРИКС и их влияние на формирование глобальной конкурентной политики. 18 сентября, 15:00-16:30.

Пленарное заседание 3: "Развитие конкуренции в цифровую эпоху", в этой сессии участникам предстоит рассмотреть ключевые вопросы, связанные с развитием конкуренции и совершенствованием антимонопольного законодательства в условиях цифровой экономики. 19 сентября, 09:30-11:00.

Церемония подписания Совместного заявления глав Конкурентных ведомств БРИКС (Декларация лидеров конкурентных ведомств стран БРИКС, содержащая основные направления сотрудничества в формате БРИКС и механизмы для их реализации) состоится 18 сентября, 12:45-15:00.

Кроме того, в конференции запланирован ряд параллельных сессий в формате заседания рабочей группы, где обсудят вопросы обеспечения конкуренции на социально значимых рынках БРИКС:

"Вопросы конкуренции на продовольственных рынках БРИКС" по итогам работы рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции в продовольственных рынках. Сессия состоится 17 сентября, 09:00-10:30.

"Развитие конкуренции на автомобильных рынках" по итогам работы рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции в антимонопольных рынках – 17 сентября, 11:00-12:30.

"Вопросы конкуренции на цифровых рынках БРИКС" по итогам работы рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции в рынках – 17 сентября, 13:30-15:00.

"Обеспечение условий конкуренции на фармацевтических рынках БРИКС" по итогам работы рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках – 17 сентября, 15:30-17:00.

Место проведения всех мероприятий: Цифровое деловое пространство, г. Москва, ул. Покровка, д. 47.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте Конференции.

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