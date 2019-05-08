Стали известны эксперты форума уральской молодежи "Утро - 2019"

ТАСС, 8 мая. Стали известны эксперты тематических и общеобразовательных площадок форума уральской молодежи "Утро - 2019" (18+). Среди них руководители центров по развитию креативного мышления, предприниматели, авторы книг, основатели, руководители и редакторы популярных интернет-журналов и сайтов, сообщили в пресс-службе форума.

На общеобразовательных площадках выступят семь экспертов из Москвы, их мастер-классы смогут посетить все участники форума. На общей площадке обсудят мировые тренды и вызовы XXI века, развитие креативного капитала в России и мире, профессии будущего и тенденции рынка труда, а также поговорят о непрерывном образовании и инструментах презентации идей. Спикерами по этим темам станут Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов; Дмитрий Волков, директор по развитию образовательных технологий корпоративного университета Сбербанка; Данил Морозенко, комьюнити-директор и куратор московской школы креативного мышления ИКРА. Подробнее со всеми спикерами можно познакомиться на сайте.

"В ходе первой смены форума (20-25 июня) молодежь Урала будет развеивать мифы о политике на "Урале политическом", поговорит об умном городе и развитии общественных пространств на "Урале городском", о применении информационных технологий и средств коммуникации на "Урале цифровом", поднимет вопросы экологии будущего на "Урале экологичном", узнает об управлении бизнесом на "Урале предприимчивом", а на "Урале международном" обсудит мировые практики и центры", - сообщили в пресс-службе. Спикерами станут Слава Мошкин, организатор и тренер системы подготовки волонтеров для экологических экспедиций, тренер по осознанности, волонтер Арктики; Сергей Семенов, московский бизнес-тренер, бизнес-консультант, спикер-мотиватор, генеральный директор компании "Эксперт-Маркетинг"; Дмитрий Судаков, автор проекта "Атлас новых профессий АСИ".

На второй смене (25-30 июня) активисты создадут мюзикл на "Урале творческом", поговорят о клубах исторической реконструкции, краеведении и юнармейском движении на "Урале патриотичном", о добровольческих проектах на "Урале добровольческом", также обсудят построение карьеры и лидерство на "Урале трудовом", современные тенденции в сфере труда на "Урале профсоюзном", а где искать идеи в новой журналистике и как вести блог узнают на "Урале медийном". Эти и другие вопросы поднимут Максим Хрящев, основатель и руководитель сайта Pikabu, который занимает 33 строчку по посещаемости в России; Павел Федоров, шеф-редактор интернет-журнала "Лайфхакер", экс-редактор социальной сети "Вконтакте"; Андрей Кодыков, бизнес-тренер, директор по маркетингу и развитию группы компаний Haensch; Алена Лепешкина, преподаватель высшей школы управления при президенте РФ, тренер категории VIP по подготовке специалистов, юрист.

В пресс-службе напомнили, до окончания приема заявок осталось три недели, на форум уже зарегистрировались 2050 человек со всего Уральского федерального округа. Среди лидеров по количеству желающих попасть на форум площадки – "Урал творческий" (658 заявок), "Урал политический" (277 заявок) и "Урал медийный" (211 заявок). В начале лета в каждом регионе пройдет отбор участников, по итогам поедут на "Утро" 1230 человек. В Тюмени состав делегации определят 8 июня на пикнике "Актив".

"Утро - 2019" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная. Событие объединит молодежь из шести регионов УрФО (Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала) и 50 участников из других регионов России.

Форум проводится во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, в соответствии с Основами государственной молодежной политики, под эгидой полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Учредителями выступают правительства регионов УрФО.

Подать заявку можно на сайте форумутро.рф. Следить за новостями форума можно в официальной группе во Вконтакте и в Инстаграм: @ytro_2019.