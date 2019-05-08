Празднование Дня Победы в Академическом начнется 8 мая

ТАСС, 8 мая. В Академическом районе Екатеринбурга, который является крупнейшим проектом комплексного освоения территории в Европе, определились с датой и временем празднования Дня Победы. Как сообщают в пресс-службе АО "РСГ Академическое" - застройщика района, мероприятия здесь начнутся накануне городского и общероссийского праздника — вечером 8 мая. "Сделано это специально для того, чтобы военнослужащие и жители района смогли посетить и парад в районе, и парад в центре Екатеринбурга 9 мая", - сказано в сообщении.

Шествие "Бессмертного полка" стартует от монумента "Призма" в пятом квартале (в конце радужной дорожки) в 18:00. Колонна пройдет по аллее через памятник Стройотрядам, далее по центру квартала из пятого во второй, по аллее "Вера, Надежда, Любовь", затем по аллее Победы, повернет на улице Павла Шаманова и встретится с основной колонной в центре первого квартала. На всем протяжении пути колонну будет сопровождать живой оркестр.

В это же время в первом и в пятом кварталах пройдет высадка деревьев — возле дома ул. Павла Шаманова, 7 и возле школы № 23 высадят березы и сирень. Сделают это совместно юные жители района и ветераны воинской службы.

Официальная часть и праздничный концерт пройдут в Преображенском парке, сказано в сообщении.

Район "Академический" - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС". На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. человек. "Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства.

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