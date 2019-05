В РАНХиГС прошел международный кейс-чемпионат

Москва, 8 мая /РАНХиГС/. В Президентской академии состоялся первый кейс-чемпионат, организованный Институтом бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС и Школой бизнеса университета Уэйк Форест (США).

Подобное мероприятие стало возможным благодаря активной международной деятельности ИБДА РАНХиГС. В рамках чемпионата учащиеся обоих вузов работали над двумя кейсами, специально разработанными корпорацией IBM. Первый этап кейс-чемпионата проходил в режиме онлайн: учащиеся обоих университетов готовились к мероприятию, обсуждая его особенности и формируя связи внутри команд. Уникальность данного кейс-чемпионата не только в контенте и международном формате, но и в кооперации студентов разных программ: англоязычной магистратуры, MBA и EMBA ИБДА РАНХиГС (Россия) и студентов MBA Школы бизнеса Университета Уэйк Форест (США).

Проректор, директор ИБДА РАНХиГС Сергей Мясоедов рассказал, что идея проведения кейс-чемпионата принадлежит сотрудникам университета Уэйк Форест, а сам формат таких мероприятий – это веление времени, ведь в рамках кейсов участникам приходится принимать и обосновывать решения на реальном примере, а значит думать в условиях неопределенности, показывать способность креативно мыслить и работать в команде. По словам главы ИБДА, кейсы предложило российское отделение компании IBM.

"По итогам дня квалифицированная команда экспертов обсудит работу ребят, выберет из них самых достойных, тех, чьи идеи были наиболее яркими, чье участие в обсуждении было наиболее активным. Эти ребята получат поощрительные призы и грамоты. На них будут смотреть руководители IBM Russia, и можно говорить, что через какое-то время американские студенты приедут работать, а для российских студентов путь в эту компанию еще короче", - сказал Сергей Мясоедов.

Он добавил, что для академии этот чемпионат – знаковый, поскольку для многих американских коллег этот визит в Россию первый. Сергей Мясоедов выразил надежду, что знакомство участников выльется в долгосрочные отношения как дружеские, так и профессиональные.

На открытии кейс-чемпионата глава The Center for Retail Innovation школы бизнеса университета Уэйк Форест Роджер Бим отметил, что все участники чемпионата во время подготовки к нему потратили много времени и приложили много усилий, чтобы успешно выступить в очном этапе. Он пожелал участникам удачи и выразил надежду, что они замечательно проведут время.

Сергей Мясоедов поприветствовал американских коллег и отметил, что ИБДА и Уэйк Форест связывают давние партнерские отношения. Он также посоветовал участникам чемпионата постараться не просто активно работать над заданиями, но и ближе познакомиться друг с другом, потому что "книги важны, но бизнес делается людьми, а не книгами".

Шесть команд работали над кейсами, разработанными компанией IBM: Industry 4.0 for Metals and Mining and Oil & Gaz customers и Blockchain technology - is it a secure alternative for financial institutions? Победителя по каждому кейсу определяла экспертная комиссия, состоящая из ведущих преподавателей-практиков ИБДА РАНХиГС Ирины Володиной и Сергея Литовченко, представителей университета Уэйк Форест Роджера Бима и Марка Джонсона, а также представителя корпорации IBM Алексея Аникина.

Венчурный партнер ATEM Capital, сотрудник ИБДА РАНХиГС Ирина Володина отметила, что для нее опыт участия в кейс-чемпионате стал первым опытом подобного рода. По ее словам, "видеть вживую, каким образом студенты уровня МВА применяют свои знания к инновациям, о которых мы сами еще пока размышляем, выстраивать с ними равный диалог – это очень интересно". Она рассказала, что предложенные кейсы очень необычны, а наблюдение за работой ребят из разных стран интересно, поскольку позволяет понять, куда двигается мир.

Все представленные членам комиссии финальные презентации были выполнены на очень высоком уровне. Участники продемонстрировали навыки критического мышления, выработки эффективного управленческого решения, структурирования своих идей и грамотной презентации, а также командной работы. Презентации победивших команд отличала глубокая аналитическая проработка проблематики кейса, взвешенные, всесторонние и реалистичные предложения по решению.

Победителем кейса Industry 4.0 for Metals and Mining and Oil & Gaz customers стала команда №4, в которую вошли двое представителей ИБДА РАНХиГС и пять слушателей Уэйк Форест. Лучшее решение кейса Blockchain technology - is it a secure alternative for financial institutions? представила команда №6, которая состояла из трех учащихся Президентской академии и четырех представителей американского вуза.

По отзывам студентов, кейс-чемпионат принес им колоссальный обмен знаниями, кросс-культурный опыт выстраивания командной работы и новые связи. А сам международный чемпионат интересен с точки зрения оценки влияния данных аспектов на результат.

