На электростанции ПАО "ММК" запустили новый турбоагрегат

ТАСС, 13 мая. Новый турбоагрегат введен в строй на Центральной электростанции (ЦЭС) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Он оборудован паровой теплофикационной турбиной и генератором. Как сообщили в понедельник в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", турбоагрегат мощнее прежнего и позволит снизить удельный расход тепла на выработку 1 кВт электроэнергии на 15%.

"Турбоагрегат Т 42/50-2.9 произведен на Уральском турбинном заводе. Генератор для него изготовили специалисты Новосибирского научно-производственного объединения "Элсиб" ПАО. Электрическая мощность турбогенератора составляет 50 МВт. Турбина выполнена в одном цилиндре и укомплектована новейшей системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В частности, примерно на 15% уменьшится удельный расход тепла на выработку 1 кВт электроэнергии. Это позволит ПАО "ММК" снизить потребление природного газа", - сказано в сообщении.

Новая турбина среднего давления – единственная в своем роде. При ее создании использовались совершенно новые технологии, а многие элементы, установленные на агрегате, ранее применялись только на турбинах большей мощности и высокого давления: в частности, стопорный и регулирующий клапаны, объединенные в один блок. Впервые элементы регулирования и защиты, выполненные в едином блоке, используются на турбине, установленной на ЦЭС ПАО "ММК".

На предприятии отмечают, что при замене турбины были применены уникальные технические решения: агрегат устанавливали в действующем машинном зале на месте старой турбины № 6, рядом с работающим оборудованием. Проекты корректировались с привязкой к имеющимся условиям и с возможностью безопасной эксплуатации оборудования. Строители смонтировали 280 т металлоконструкций, провели более четырех км трубопровода и 230 км кабеля для систем управления и автоматизации, смонтировали новую трансформаторную подстанцию, которая будет принимать напряжение 110 кВ с этой турбины и выдавать непосредственно в сеть.

Сегодня основное энергетическое оборудование ЦЭС – восемь энергетических и два водогрейных котла, девять турбогенераторов суммарной мощностью 216 МВт. Пуск и включение в работу нового агрегата увеличило мощность станции на 25 МВт. Кроме того, экономические показатели агрегата будут способствовать увеличению разницы между покупной электроэнергией и произведенной на ЦЭС в пользу последней.

Помимо увеличения выработки электроэнергии, с вводом турбоагрегата увеличится надежность отдачи тепла на отопление и горячее водоснабжение Магнитогорска. ЦЭС ПАО "ММК" обеспечивает тепловой энергией часть промплощадки комбината и Ленинский район города, а также отдает цехам комбината пар, химически очищенную воду и конденсат.

Срок службы новой турбины – не менее 40 лет.