"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили в Берлине "Песни Победы"

Москва, 13 мая. На центральной площади Берлина Жандарменмаркт выступили известные российские вокальные коллективы "Хор Турецкого" и SOPRANO. Музыканты исполняли песни Победы, написанные во время Великой Отечественной войны и хорошо знакомые не только россиянам. Концерт входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

"Песни Победы – это не просто слова, положенные на музыку, это наша история, наша память. Это песни, связывающие не только разные поколения, но и вообще всех людей мира. Мира во всех смыслах. Мира, который выше и важнее любых разногласий", – отмечает народный артист России, автор проекта Михаил Турецкий.

"Песни Победы" – уникальный исторический проект правительства Москвы, который проходит при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства культуры РФ. Весной 2019 года "Песни Победы" в рамках международного марафона Unity Songs впервые услышат жители Рима, Вашингтона, Торонто, Варшавы, Будапешта, Праги, Пекина, Циндао. В свою очередь Берлин, Вена, Париж, Нью-Йорк, Москва и Минск услышат вокалистов уже не впервые.

В этом году "Хор Турецкого" и SOPRANO выступят на центральных площадях в 12 странах мира.

"Песни Победы" впервые прозвучали в Москве в 2015 году, а в 2017 году проект прошел на берлинской Жандарменмаркт и приобрел международный статус. За несколько лет хористы и зрители установили несколько рекордов: первое выступление на Поклонной горе в Москве собрало 150 000 зрителей, онлайн-трансляцию 2017 года с концерта на центральной площади немецкой столицы посмотрели более 8 000 000 человек.

Возрастная категория 6+

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланированы более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org