Ямальцы представили потенциал округа на Международном ЭКСПО Шелкового пути в Китае

ТАСС, 13 мая. Ямальцы представили потенциал Ямало-Ненецкого автономного округа на IV Международном ЭКСПО Шелкового пути, который прошел в городе Сиань китайской провинции Шэньси. Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, ямальский стенд привлек к себе внимание многочисленных посетителей – представителей бизнеса, руководства провинции Шэньси, жителей города.

"Ямал представил посетителям выставки продукцию из оленины, рыбы и дикоросов сельхозпредприятий Yamal Product (на базе ООО "Салехардский комбинат") и ООО "Ныда-Ресурс". Туристический потенциал округа представила компания "ЯСАВЭЙ". Отдельное внимание посетителей привлекли зажигательные номера в исполнении Губернаторского Национального ансамбля танца "Сыра-Cэв". За два дня работы стенд ЯНАО, по оценке департамента внешних связей округа, посетили около 10 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Ямал на деловой части мероприятия презентовал губернатор округа Дмитрий Артюхов. "Китай - один из основных покупателей сжиженного природного газа у компании "НОВАТЭК". Летом прошлого года два танкера с продукцией завода "Ямал СПГ" впервые в истории прошли Северный морской путь на восток без ледокольного сопровождения и прибыли из нашего арктического порта Сабетта в китайский порт Цзянсу Жудун. Огромный китайский рынок сбыта создает все условия для нашего сотрудничества. Уверен, что "Полярный Шелковый путь" будет частью более широкой китайской программы "Один Пояс - один путь". Но Крайний Север – это прежде всего люди, сохранившие до наших дней многовековой традиционный уклад жизни. И сегодня мы надеемся на интерес наших китайских партнеров не только к ямальским углеводородам, но и к продукции наших исконных отраслей: экологически чистым оленине, мясу, рыбе, а также ямальскому колориту – этнографическому и экстремальному туризму", - рассказал глава региона и пригласил потенциальных партнеров лично познакомиться со всеми предложениями, приехав на Ямал в ознакомительный тур.

Арктическое сельское хозяйство

Как отметил заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров, Ямалу есть что предложить китайским партнерам. Речь прежде всего идет о продукции арктического сельского хозяйства. По итогам первого дня выставки в Сиане представители региональной власти и предприятий округа начали переговоры с потенциальными партнерами.

"Я думаю, мы постепенно начнем осваивать этот рынок. Делаем это не для того, чтобы наполнить бюджет округа, основная статья его наполнения связана с добычей и переработкой углеводородов. Но реализация продукции сельского хозяйства Ямала на китайский рынок будет стимулировать сохранение традиционных форм хозяйствования, исконного образа жизни коренных народов. К тому же у Ямала самое большое поголовье оленя в мире, и нам постепенно необходимо его сокращать, в том числе и за счет расширения рынков сбыта оленьего мяса. Мы заинтересованы и в поставках дикоросов – нашей знаменитой северной ягоды. Это обеспечит работой коренное население. У предприятия "Ныда-ресурс", представленного на ЭКСПО в Сиане, уже готов бизнес-план и, главное, есть возможности по глубокой переработке оленины и северной рыбы, созданию современного комплекса приема, переработки и реализации северной ягоды в Надымском районе. Очень надеемся, что именно этот проект заинтересует китайских партнеров. Первые желающие обсудить сотрудничество уже есть", - рассказал замгубернатора Ямала.

ЭКСПО Шелкового пути

Международное ЭКСПО Шелкового пути проводится в качестве площадки для продвижения сотрудничества по самым разным направлениям между странами инициативы "Один пояс - один путь". Главная тема нынешней выставки - "Новая эра. Новая ситуация. Новое развитие".

В программу мероприятий, помимо работы тематических стендов, вошли более 30 международных конференций и форумов по таким направлениям, как экономика, торговля, культура, туризм, юриспруденция и инвестиционное сотрудничество. Общая выставочная площадь составила в этом году около 8 тыс. кв. м. Россия принимает участие в ЭКСПО в качестве главного гостя.

В делегацию УФО на выставке вошли пять губернаторов, руководители вузов, предприятий агропромышленного комплекса, медицинской, транспортной, туристической, нефтедобывающей отраслей. Свои стенды на ЭКСПО в российском павильоне для представления торгово-экономического, инвестиционного, туристического, образовательного и научного потенциала открыли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Курганская, Челябинская, Свердловская и Тюменская области. По мнению полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, у России и Китая огромный партнерский потенциал.

Программа визита, помимо участия в выставке, предусматривала контакты деловых, научных и образовательных кругов, а также встречи на уровне руководства регионов для обсуждения дальнейших перспектив взаимодействия по самому широкому кругу вопросов, включая торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

2018 и 2019 годы названы годами Российско-Китайского межрегионального сотрудничества. В этом году также празднуется 70-летие образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Товарооборот между странами растет и в 2018 году преодолел отметку в $100 млрд, из них $7,2 млрд пришлись на регионы Уральского федерального округа.