В Берлине пройдет выставка "Икона XII века "Богоматерь Боголюбская". 100 лет реставрации"

Москва, 13 мая. В Российском доме науки и культуры в Берлине с 14 мая по 5 июня пройдет выставка "Икона XII века "Богоматерь Боголюбская". 100 лет реставрации". При поддержке Минкультуры России экспозицию организует Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник совместно с Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени академика И.Э. Грабаря (ВХНРЦ) в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

История создания Боголюбской иконы Божьей Матери неразрывно связана с утверждением русской государственности. Икона была написана по заказу князя Андрея Боголюбского в период между 1158 и 1160 годами. Князь создал в Северо-Восточной Руси сильную самостоятельную державу, которая успешно соперничала с Киевом. Образ Богородицы в иконе отразил предание о том, что она явилась благоверному князю Андрею и повелела ему поставить во Владимире – новой столице князя – почитаемую византийскую икону, перевезенную из Вышгорода.

Выставка продемонстрирует результаты многолетней работы по восстановлению древнейшей реликвии русской культуры, которая объединила несколько поколений реставраторов. Посетители узнают о долгом пути научных изысканий: экспедиции под руководством Игоря Грабаря в начале XX века, чрезвычайно сложной реставрации в мастерских ВХНРЦ в 1950-1970-е годы, работе последних лет, проведенной художником-реставратором центра Александром Горматюком и открывшей авторскую живопись XII столетия.

Фоторепродукции иконы помогут зрителям составить представление о процессе и результатах реставрации, о современном состоянии памятника. Экспозицию дополнят редкие фотографии и документы из архивов ВХНРЦ, Государственной Третьяковской галереи, Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Научная реставрация памятника древнерусской иконописи ведется с 1918 года, это история длиною в 100 лет. Однако эксперты подчеркивают: считать ее завершенной пока рано.

Сегодня икона "Богоматерь Боголюбская" находится на профилактическом наблюдении в специально оборудованном помещении реставрационных мастерских Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Одновременно 14 мая в рамках Дней духовной культуры России в Германии и в привязке к открытию выставки "Икона XII века "Богоматерь Боголюбская". 100 лет реставрации" состоится международный семинар "Реставрация памятников культурного и духовного наследия: классические подходы и новые вызовы". Ведущие эксперты из России и Германии соберутся в Российском доме науки и культуры в Берлине, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества в архитектуре, современные практики сохранения, развития, реставрации и реконструкции исторических объектов и памятников на примере Санкт-Петербурга, Калининграда, Берлина, Потсдама и др., определить основные тенденции современной научной реставрации, изучить градостроительные новации в восстановлении исторической среды. Предполагается участие архитекторов, искусствоведов, историков и реставраторов с опытом практического восстановления исторической средовой застройки и отдельных объектов культурного наследия России и Германии.

В семинаре примут участие директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова, заместитель председателя Комитета по охране памятников Санкт-Петербурга Александр Леонтьев, лауреат Государственной премии РФ, действительный член РААСН, профессор Санкт-Петербургской академии художеств Никита Явейн, управляющий партнер Архитектурной мастерской Hilmer Sattler Architekten Томас Альбрехт, член Союза немецких архитекторов, Союза архитекторов России и Союза художников России, почетный академик Российской академии художеств Сергей Чобан, управляющий партнер Архитектурной мастерской David Chipperfield Architects Александр Шварц, директор ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря Дмитрий Сергеев, генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Научная реставрация в России объединяет усилия сотен тысяч профессионалов. Масштабные послевоенные программы воссоздания разрушенных исторических объектов привели к возникновению уникальной ленинградской школы реставрации. Возрождение пригородных комплексов Петербурга и знаменитой Янтарной комнаты в Екатерининском дворце – самые яркие примеры концептуального подхода в российской послевоенной реставрации.

Неоспоримы достижения немецких реставраторов в поиске новых решений в восстановлении исторической среды городов и поселений, отдельных объектов культурного наследия. При этом вопросы реставрации все чаще объединяют не только узких специалистов, но и широкую общественность. Так, реконструкция Нового музея в Берлине, осуществленная Давидом Чипперфилдом, вызвала заметную дискуссию архитекторов и искусствоведов во всем мире. Поэтому семинар не случайно проводится в Берлине – городе, открытом для экспериментов, не боящемся новых подходов и решений в осмыслении ценности культурных богатств.

Возрастная категория 6+

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине

Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin

Программа:

14 мая

Российско-немецкий семинар "Реставрация памятников культурного и духовного наследия: классические подходы и новые вызовы"

14 мая – 5 июня

Выставка "Икона XII века "Богоматерь Боголюбская". 100 лет реставрации"

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн. зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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media@russianseasons.org