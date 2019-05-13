Опубликована полная программа форума "Сообщество" во Владикавказе

Москва, 13 мая. В столице Республики Северная Осетия – Алания Владикавказе в здании Национальной научной библиотеки (ул. Коцоева, д. 43) 17 мая пройдет уже второй в этом году форум Общественной палаты РФ "Сообщество" в Северо-Кавказском округе.

На одной площадке соберутся все силы, заинтересованные в развитии региона: представители власти, бизнеса, НКО, а также гражданские активисты и просто неравнодушные жители города. Ожидается, что в форуме примет участие глава республики Вячеслав Битаров.

Весь день на площадке форума будет работать выставка социально значимых проектов, реализованных в Северо-Кавказском федеральном округе. В экспозиции представят самые успешные примеры локальных культурных брендов и проекты, раскрывающие туристический потенциал Северного Кавказа.

Участники форума смогут принять участие в серии дискуссионных секций, каждая из которых ставит острый вопрос развития туризма в регионе: "Чем Кавказ хуже Италии? Проблемы туристического продвижения Северного Кавказа", "Удобное путешествие по Кавказу: миф или реальность? Проблемы развития туристической инфраструктуры", "Урбанизация, туризм и городская среда. Как сделать города Кавказа комфортными в условиях быстрых социальных изменений?".

Также в программе форума — круглый стол "Участие межнациональных и национальных объединений в сохранении национальных и культурных традиций и развитии туризма на Северном Кавказе", модерировать который будет заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Лагкуев.

Партнерство государства, образовательных и молодежных организаций в развитии детско-юношеского и молодежного спортивного туризма и активного отдыха на Северном Кавказе обсудят на отдельной секции, которая пройдет в Северо-Осетинском государственном педагогическом институте (ул. Карла Маркса, д. 36). Секцию проведет Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного совета при Минспорте России.

В педагогическом институте также пройдет дискуссионная секция "Чистые реки как фактор развития туризма на Северном Кавказе", модератором которой выступит Иван Алборов, член президиума Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы.

Во вторую половину дня участников форума ждет серия мастер классов. Например, эксперты расскажут о том, как нарастить туристический потенциал региона, грамотно составив событийный календарь. А на еще одной площадке форума поделятся опытом того, как из народного промысла сделать туристический сувенир.

Полная программа форума "Сообщество" во Владикавказе.

Пройти регистрацию для участия в форуме можно по ссылке: форумсообщество.рф/владикавказ.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

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