Коллектив Guru Groove Foundation выступит на церемонии вручения премии "Все цвета джаза"

Москва, 13 мая. Резиденты крупных фестивалей страны, российский коллектив Guru Groove Foundation, рассказали, чем удивят публику 25 мая во время ежегодной церемонии вручения премии радио JAZZ 89.1 FM "Все цвета джаза", которая впервые пройдет в фестивальном формате на открытом воздухе в Саду "Эрмитаж".

"В этом году Guru Groove Foundation справляют десятилетие. Два аудио-визуальных шоу в формате 360 под сферическим мультимедиа куполом Атма 360 анонсированы сразу через несколько дней после премии "Все Цвета Джаза". Но даже насыщенный репетиционный график группы не станет помехой для вечернего погружения в мир музыки Guru Groove в Саду Эрмитаж. На премии GGF сыграют программу Re:Cover - свои лучшие композиции в электро-акустических аранжировках с одноименного альбома - и, может, даже разбавят их парой совсем свежих песен", - рассказали в пресс-службе коллектива.

За пять лет премия, учрежденная Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник и большой джазовый фестиваль на открытом воздухе. С момента основания премии "Все цвета джаза" на сцене выступили около 40 исполнителей.

Ключевой составляющей фестиваля "Все цвета джаза" традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год: самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях:

- "За вклад в развитие джазовой культуры в России";

- "Музыкант года";

- "Релиз года";

- "Мероприятие года";

- "Площадка года";

- "Открытие года";

- "Фестиваль года".

Среди российских исполнителей джаза также подтвердили свое участие: проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова Optimystica Orchestra, джазовая певица Мариам Мерабова, трубач Вадим Эйленкриг, этно-джазовая группа Authentic Light Orchestra, соул-фанк-группа Secret Atelier, группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии "Союзмультфильм".

Ведущие вечера - писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию.

25 МАЯ / 14:00/ ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА / САД ЭРМИТАЖ/ КАРЕТНЫЙ РЯД, Д. 3

Основная программа фестиваля состоит из трех блоков:

Lifestyle блок - с 14:00 до 19:00.

Церемония награждения - с 19:00 до 21:00.

Выступление хедлайнера - с 21:00 до 22:00.

Вход - по билетам.

Возрастная категория 0+

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

Продавец билетов – ООО "Современные концертные технологии". ОГРН 5177746056879. Юридический адрес: 123060, Москва, а/я 10, ООО СКТ

Радио JAZZ 89.1 FM входит в состав "Мультимедиа Холдинг" вместе с такими радиостанциями, как НАШЕ Радио, ROCK FM, Радио ULTRA, телеканалом НАШЕ ТВ, информационным агентством "Национальная Служба Новостей", студией звукозаписи VINTAGE RECORDS STUDIO, агентством "УЛЬТРА ПРОДАКШН" и входящим в его состав заводом по изготовлению виниловых пластинок "Винил Рекордс".

Пресс-служба "Радио JAZZ 89.1 FM", ЗАО "Мультимедиа Холдинг"

Пресс-атташе Александр Готадзе, gotadze@nashe.ru - по вопросам аккредитации